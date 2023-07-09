Her şeyden önce çok çalışıp kendisine iyi bakması lazım. Eline fırsat geçtiğinde ise bu şansını mutlaka değerlendirmeli. Ne kadar üstün yetenekleri olsa da bunları mutlaka fiziki güçle birleştirmek günümüz futbolunun vazgeçilmez temel ilkesidir

Dünya televizyonlarında senelerdir en çok izlenen, bir numaralı lig maçı El Clasico'dur. Yani Real Madrid-Barcelona maçları. Dünya devlerinden bu iki büyük kulüp Arda'nın transferi için kapıştılar. Kazanan Real Madrid oldu. İspanyolların en önemli iki spor gazetesi Marca ve As, Arda'yı manşetlerine taşıdı. Süper Lig'de sezon başladıktan sonra medyanın büyük çoğunluğunun övgüler yağdırdığı, profesör unvanını yakıştırdığı Jorge Jesus, ligin son bölümüne kadar Arda'yı yedek tuttu. Defalarca yazıp örnekler verdim. Gavi 17 yaşında Barcelona'da oynamaya başladı. Sonra İspanya Ulusal Takımı'nın değişmez ismi oldu. Ayrıca Mbappe'yi de örnek gösterdim. Medya da Arda'nın oynamasını istiyordu. Ama Jesus inadım inat dedi. Yönetim de bu konuda kendisine baskı yapamadı. Zaten Jesus'un kötü bir teknik direktör olduğunu, büyük yanlışlardan dolayı işler iyi giderken de söyleyen iki kişiden biriyim.







FAYDALANAMADI VE 45 MİLYON EURO KAZANDI

Biraz geriye dönersek Eljif Elmas olayı var. O da çoğu zaman hep yedek kaldı. Ama Napoli, Makedonya Ulusal Takımı'ndan izlediği Eljif Elmas'ı transfer etti. Bu sene Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Milan-Napoli eşleşmesinde de Eljif'i izlerken bunları düşündüm. F.Bahçe, Arda ve Eljif'ten yaklaşık 45 milyon Euro gelir elde etti. Çok iyi bir rakam. İki yetenekten takımdayken faydalanamamak son derece garip bir olay. Tahmin ediyorum ki başkan Ali Koç bunu düşünüyordur.



CARLO ANCELOTTİ TUTUCUDUR

Gelelim şimdi son paragrafta "Arda, Real Madrid'de ne yapacak" sorusuna... İşi hiç de kolay değil. Ancelotti tutucu bir teknik direktör. Elinde birçok alternatif varken Casemiro gidene kadar Modric, Kroos ve Casemiro orta sahasını hiç bozmadı. Bu sene bir de B. Dortmund'dan genç yıldız orta saha Bellingham transfer edildi. Arda'nın her şeyden önce çok çalışması ve kendisine çok iyi bakması lazım. Eline fırsat geçtiğinde bunu mutlaka değerlendirmeli. Unutmaması gereken çok önemli bir şey var ki; ne kadar üstün yeteneklerin olsa da bunları mutlaka fiziki güçle birleştirmek günümüz futbolunun vazgeçilmez temel ilkesidir.