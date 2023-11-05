Ben Fenerbahçe ile ilgili 8 haftadır görüş bildiriyorum ve eleştiriler alıyorum 2 kulvarda da bu kadar büyük seriye sahip takımı nasıl eleştirirsin diye. Ama benim bir futbol görüşüm ve erken önemli teşhislerim vardır. Futbolcuları da çok iyi tanırım. Defalarca yazdım, söyledim Fenerbahçe'de fizik açıdan görevler paylaşılmıyor dedim. Sağlam, güçlü bir geri dörtlü ve önlerinde İsmail ağır yükü çekiyorlar, öndeki çok kaliteli yabancılar da işi bitiriyorlar ama oynanan rakipler güçlü değil ve bilhassa yabancı oyuncularda belirgin bir fiziki düşüş var dedim. Fred'i, Manchester'da çok seyrettim bu benim tanıdığım Fred değil dedim. Tadic gibi önemli bir kalite artık 20 metrekarede yürüyerek oynuyor dedim. Çok önemli santrfor Dzeko da, İnter'deki gücünden sürekli kaybediyor dedim. İsmail Kartal'ın kondisyon idmanlarına ağırlık vermesi ve oynayan önemli isimleri gereksiz yere dinlendirip rahatlığa sevk etmemeli dedim. Geçen hafta Pendik maçında 3 sakat verildi. Stoper bölgesi çöktü. Tadic, Dzeko ve Szymanski'nin fiziksel sıkıntıları diri ve motive Trabzonspor karşısında net bir şekilde görüldü. Bu arada İsmail Kartal yalnızlıktan sinirlenen İsmail'i sarı kartı varken sahada tutarak büyük bir hata yaptı. 2 farklı yenikken Samet'i neden çıkarıyorsun? İsmail'i çıkarmalıydı. Avcı, F.Bahçe'nin özelliklerine göre çok iyi bir taktik plan hazırlamış. Bence galibiyetin mimarıydı… Yalnız 3 farktan sonra gereksiz oyuncu değişikleriyle işleyen düzeni sıkıntıya düşürdü. Dün bir kez daha görüldü ki ülkemizde hiçbir hakem zihinsel sağlıklı maç yönetemez. Doğru düdükler çalamaz...