Galatasaray'ın dün gece sahaya çıkan ilk 11'inin tempolu bir futbol sergilemesi mümkün değildi. Onun için oyun genelde kendi kontrollerindeydi ama o kadar rölantide oynuyorlardı ki rakip rahatça geride yerleşme şansı buluyordu. G.Saray, yediği erken bir golle geriye düştü ve yorgun takım için bu büyük bir dezavantajdır. Ancak kaleci Erce'nin talihsiz bir hatasıyla çok çabuk skora denge geldi. Sonra da 2-3 pozisyon kaçırdılar. İkinci yarıya da Galatasaray, aynı şekilde durgun ama atak başladı. Yerleşen savunma karşısında zorlanıyorlardı. Her an geniş alanda yakalanma tehlikesi vardı. Ve nitekim böyle bir pozisyonda Hatayspor, skor avantajı yakaladı. Ardından moralli ve iyi direnç gösteren takım karşısında Galatasaray adına işler çok zordu. Aslında oyunun genel gidişatı G.Saray'ın çok daha fazla pozisyon vereceği yönündeydi ama Hatay'ın kadro kalitesi bu ortamı değerlendirecek kapasitede değildi. Sonuçta Galatasaray ilk yenilgisini almış oldu. Okan Buruk, herhalde şansına çok güveniyor ki gereksiz maceralara atılmaktan çekinmiyor. Bayern maçında ileri uçtaki üç oyuncu; Zaha, İcardi ve Ziyech sahada fizik açıdan yokları oynadı. Diğer 7 oyuncu üstlerine binen ağır yük ile iyice fiziki tahribata uğradı. Bu maçta niye ileri uçtaki aynı 3 oyuncu görev alır? Okan Buruk'un bunu sorgulaması lazım. Hatayspor büyük bir başarıya imza attı. Sahanın yıldızı stoper Massanga'ydı.