Milli takımımız ilk yarıda sergilediği çok olumsuz futbola rağmen Cardiff'ten beraberlikle dönerek gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Maç başından devre sonuna kadar bizim Almanya'ya uyguladığımız agresif ve etkili takım presini Galler bize uyguladı. Çok erken skor dezavantajına düştük. Ardından sürekli pas hatalarıyla rakibe pozisyon üretmesi için kolay alanlar bıraktık. Bu yarının tek farklı skor dezavantajıyla bitmesi şansımızdı. Montella'nın takım tertibi yanlıştı. Doğru hamlelerle hatalarını düzeltti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü aldık. Rakip de ilk yarının aksine oyunu geride kabul edip kontra bekliyordu. Baskımızla net bir pozisyon bulamadığımız gibi geçiş oyunlarında da kalemizde 2-3 tehlike yaşadık. Bu arada bir penaltı golüyle beraberliği kurtardık. Gelelim Montella'nın hatalarına… Daha çok sol beke alışmış Ferdi'nin yerini, Cenk'i oynatmak için bozmamalıydı. Arkadaşlarıyla çok az oynamış Abdülkadir tercihi yanlıştı. İlk 11 olarak düşünülmese de Almanya maçındaki performansıyla Kenan yedek kalmamalıydı. Eğer Ozan ve Çağlar kadrodaysa, ikisinden biri mutlaka görev almalıydı. Montella gerekli dersi çıkarmıştır. Zaten değişikliklerinden de belliydi. Kendisini grup birincisi olarak bizi EURO 2024'e taşıdığı için kutluyorum. Kenan'a yapılan penaltıyı hakem çok iyi süzdü ama dürüst davranmak gerekirse ilk yarıda da Galler lehine çok net penaltıyı es geçti.