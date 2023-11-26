Galatasaray dün Alanya karşısında güle oynaya farklı bir skorla 3 puanı aldı. Galatasaray maça beklendiği gibi iç sahadaki alışılmış önde baskıyla başladı. Buna karşılık Alanyaspor alan daraltan bir savunma kurgusu uyguluyordu. Ancak kazandıkları topları anında kaybetmeleri, aut atışlarını kullanırken riskli paslarla çıkmak istemeleri Galatasaray'a karşı adeta intihar etmek demekti. Çok büyük baskı altında kaldılar. Galatasaray zaten ilk devrede 2 gol ile işi bitirdi. 2. yarıda aynı baskı devam etti. Arka arkaya tehlikeler yarattılar ve 2 gol daha buldular. Şimdi gelelim genel gözlemlerime…

Galatasaray dün genç takımıyla idman maçı yapsa bu kadar rahat oynayamazdı. Mertens yaptığı asist ve attığı 2 golle gecenin yıldızı olurken Okan Buruk'a da "Beni göz ardı etme" mesajı verdi. Torreira ve Boey her zamanki gibiydiler, aman nazar değmesin… Bu kadar ağır yüke kolay kolay can dayanmaz. Barış Alper ilk devre tutuk olsa da 2. yarı kendisini buldu. Ben bu durumu maç eksikliğine bağlıyorum. Ndombele belli hazır değil ama dünkü kolay maçta tabii ki sırıtmadı. Esas üstünde durduğum konu, Manchester United sınavı…

Gerçeği söylemek gerekirse endişem var. Dün gol atsa da İcardi, yine güzel bir gol bulsa da Zaha, Avrupa kulvarı için fizik açıdan yeterli değiller. Keza Ziyech'e görev verilirse o da hiç iyi durumda değil. Bir önemli konu da Sanchez'in sakatlığı. Bütün bunları göz önüne aldığımızda Buruk, o maçtaki kadro tercihi ve taktik planı da iyi analiz etmeli. Alanyaspor'u tanınmayacak kadar kötü gördüm. Acil tedbir alınmazsa gidişat hiç iyi gözükmüyor.