Fenerbahçe dün gece Danimarka'da sergilediği çok kötü bir futbolla tarihi bir yenilgi yaşadı. Gruptan çıkma şansı da artık kendi elinde değil. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçıyla başlayan geriye gidiş artık tavan yapmış durumda. Nordsjaelland karşısında sadece ilk yarıda 35-45 arası 10 dakikalık bir bölümde biraz Fenerbahçe'yi görebildim. Onun dışında ise tam bir felaket senaryosu.

Takımdaki genel fiziki düşüş başta kaliteli isimler olmak üzere bütün takıma yayılmış durumda. Hücum etkinliği son derece yetersizdi. Üstelik genç rakip geriden ayağa paslarla bilhassa aut atışlarında risk alarak pasla çıkmaya çalışıyorlardı. Her çıkışlarında basit top kaybetme görüntüleri vardı ama Fenerbahçe öylesine bitikti ki bundan faydalanacak durumda bile değillerdi. Bunun yanı sıra takım savunması yerlerdeydi. Düşünebiliyor musunuz genç deneyimsiz bir takımdan 6 gol yiyorsun 4 tane de Livakovic kurtarıyor. Her şeyi anlatmak için çok önemli bir gösterge. Süper Lig'de yedek oturan Batshuayi ve Kent kafada bu işi bitirmişler. Batshuayi güzel bir gol attı ama onun dışında yaptığı hiçbir müspet hareket yoktu. Feyenoord'taki gücünde olmasa da Szymanski işi idare etmeye çalışıyor. Tadic gene yürüyerek oynadı. Gelelim Dzeko'ya. İsmail Kartal eğer Dzeko'yu dinlendirmeye devam ederse Dzeko kısa sürede kontağı kapatır. Fenerbahçe üçü lig ikisi Avrupa son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Attığı gol ise 5, üçü penaltıdan!