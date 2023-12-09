G.Saray salı gecesi Avrupa'da çok önemli bir sınavı olmasına rağmen dün gece yüksek tempolu ve iştahlı bir futbol sergiledi. 70 dakika boyunca rakibi adeta hırpaladılar. Etkili pres, ilk yarıda organize iki gol... Bunun yanında sayamadığım kadar harcanan rekor sayıda net pozisyonlar var. Ayrıca 7-8 tane uzak menzilli şut. Fakat ilk yarı sonunda farkın penaltıyla bire inmesi ve Galatasaray'ın kaçırdığı inanılmaz goller, az daha başlarına iş açacaktı. Teknik direktör Okan Buruk öyle değişiklikler yaptı ki kesinlikle tek farklı skor avantajında yapılacak işler değildi. Son 10 dakika Zaha, Halil, Bakambu ve İcardi bir arada oynadılar. Ama Demirspor'un cezayı kesecek kimliği yoktu. Sonra da penaltı golüyle maç bitti. Ben yine 'Boey de Boey' diyorum. Nasıl bu kadar içten ve bu kadar istikrarlı oynar. Tabii Torreira'yı da ihmal etmeyelim. Okan Buruk'a bir sorum var. Niye İcardi dokunulmazlık içerisinde? Hele bu kadar fizik açıdan düşüş varken bile neden hep oyunda kalıyor? Ayrıca dün gece seyrettiğim son haftalardaki İcardi, temenni ediyorum ki Kopenhag'da yeni bir mucize yaratsın. Okan hocanın salı gecesi için iki konuda dikkatini çekmek istiyorum. Sakın ola ki Barış Alper'i sol bek oynatma. İkinci önerim de İcardi'nin fiziki durumunu göz önüne alıp Zaha ve Ziyech'ten birine ilk 11'de yer verme.

Adana Demirspor geçen seneyi mumla arıyor... Defans bloğunun iki önemli isminin olmayışı, kırılgan bir orta sahaya sahip olmaları ve 45 dakika yürüyerek oynayan Nani ile çok ağır bir yenilgiden kurtuldukları için sevinsinler.