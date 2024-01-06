Beşiktaş gerçekten çok zor günler yaşıyor. Dün de kendi evinde bir yenilgi daha aldı. İlk devreye baktığımızda oyunu kontrol altına alamadı, hücumda hiçbir etkinlik yoktu. Sezon başında fizik açıdan en güçlü olan taraf; orta sahada Hadziahmetovic, Salih ve Gedson üçlüsüydü. Dün gece baktık ki üçü de büyük düşüş içinde. Eski Gedson'dan eser yoktu. Bu tabloda orta saha presi yetersiz kalıyor, ileri uç oyuncularıyla bağlantı kurulamıyordu. Kaleci Mert iki güzel kurtarış yaptı. Ardından Da Costa'nın mükemmel golüne yapacağı bir şey yoktu. Devre sonunda genç Semih, dünyadaki usta santrforlar kalitesinde çok zor bir gole imza attı ve Beşiktaş'ı ikinci yarıya umutlu taşıdı.

Beşiktaş ilk devreye oranla daha etkili ve hareketli başladı. Oyunu bir ölçüde de kontrol altına aldı. Ama teknik sorumlu Serdar Topraktepe çok yanlış bir değişikliğe imza attı. Hazır olmayan Cenk'i oyuna aldığı gibi bir de orta sahadan oyuncu çıkarıp, yine hazır olmayan Ghezzal'a görev verdi. Üstelik bu değişikliklerle orta sahayı dağıtıp, 4 forvete döndü. Bu şekilde Kasımpaşa istediği ortamı yakaladı. Üst üste iki gol bularak çok önemli bir üç puanın sahibi oldu. Hat-trick yapan Da Costa sahanın yıldızıydı.

Beşiktaş'ın ne kadar kötü durumda olduğuna dün geceden önemli bir örnek vereceğim. Kasımpaşa'da defansın temel direği Omeruo, Afrika Kupası'na gittiği için yok. Partneri Sadık da yok. İki tane birbiriyle hiç oynamamış, biri ilk kez forma şansı bulan iki stoper sahadaydı. Buna rağmen Beşiktaş, gol dışında net pozisyon bulamadı.