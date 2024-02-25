İsmail Kartal, Batshuayi ile arasında ne problem olduğunu açıklasa iyi yapar. Penaltı olayında ilginç şeyler yaşandı.

Fenerbahçe neredeyse dün gece şampiyonluk yolunda çok ağır bir darbe alacaktı. Uzatmadaki penaltıyla şimdilik kara bulutları dağıttılar. İlk yarıda F.Bahçe ne pas trafiği oturtabildi ne de rakip alanda baskı kurabildi. Belki iki pozisyon buldular ama oyunun kontrolü Kasımpaşa'daydı. Bu devredeki en önemli artı, kötü oynarken takım savunmasını ihmal etmeyip rakibe pozisyon vermemeleriydi. İkinci devre takım biraz daha hırslandı. En azından oyuncular bir şeyler yapma çabası içine girdiler. Ama yeterli bağlantılar olmadığı için atak girişimleri kopuktu. Ve bir duran topta skor dezavantajına düşüldü. İşler zora girmişken Mert Hakan'ın frikiği imdada yetişti. Son dakika penaltısıyla da geceyi kurtardılar. Şimdi gelelim gözlemlerime; Takımı dün ikinci yarıda hırslarıyla ve dribblingleriyle ileriye taşıyanlar Ferdi ve Oosterwolde idi. Mert Hakan genelde çok çalıştı ama her zamanki gibi yine dağınıktı. Hele aut çizgisiyle 18'in birleştiği yerden kazanılan frikikte bütün arkadaşları pozisyon beklerken kaleye vurup kahraman olmak istemesi kendisi adına çok eksi bir puandı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularındaki fizik gücü belgeleyen elimde çok önemli bir veri var. İleri üçlüye bakalım; 3 tane yıldız Tadic, Dzeko ve Cengiz… Bu üçlüden bir tanesinin dahi çalımla rakip eksilttiğini görmedim. Böyle bir tablonun dünyada benzeri yok. İsmail Kartal, Batshuayi ile arasında ne problem olduğunu açıklasa iyi olur. Penaltı olayında çok ilginç şeyler yaşandı. VAR neyi gördü de hakemi çağırdı. Hakem seyrettikten sonra nasıl o hayali el teması kanaatine vardı. Ya da benim gözlerim bozuk.