Fenerbahçe'nin bu maçı zorlanmadan kazanacağı daha ilk dakikalardan belli oldu. Dolu tribünlerin desteğiyle Kadıköy'e benzer atmosfer vardı. Hafta içinin kötü izlerini silmek için ve puan kaybına tahammül olmadığından futbolcular mümkün olduğunca hırslıydılar. Ayrıca doğru yerleşemeyen, defans bloğunu zaman zaman çizgi halinde hareketsiz tutan, takım savunması ciddi arızalar gösteren bir Hatayspor savunması vardı. F.Bahçe'de İsmail ve Mert Hakan orta sahanın ik i koşan ismiydi ve 4'lü defans bloğu rakibe tehlikeli atak yapma şansı vermiyordu. Bu devrede pozisyon bulan ve 2 gol atan F.Bahçe soyunma odasına rahat gitti. İkinci devre daha gel-gitli bir maç oldu. F.Bahçe'nin yıldızlarında yine beklenen düşüş başladı. Ama sarı lacivertliler de gole yakın ataklar yaptı, Hatayspor da yaptı. En net pozisyonu Hatay adına Halil kaçırdı. İsmail Kartal'ın Konferans Ligi maçı için çok iyi ders çalışması lazım. İleri uç ve Szymanski'deki düşüş devam ediyor. Sonradan giren Fred hiç hazır değil. Bu da günümüz futbolunda çok büyük bir sıkıntı. Union Saint Gilloise çok tempolu ve çok organize bir takım. Çok tehlikeli bir maç benden uyarması. Cengiz Ünder, att-ı ğı golden sonra tribünlere bir hareket yaptı. ''Bakın beni eleştiriyorsunuz, işte görün'' dedi. Ama Cengiz gerçeği görmeli. Kondisyon açısından çok yetersiz. Birinci golü arka direkten Cengiz'in atması gerekirdi. Cengiz oraya gelene kadar arkasından uzun mesafeden gelen Osayi attı. Hatay'ın F.Bahçe'ye yenilmesi önemli değil. Ama genel gidişatı tehlikeli görüyorum.