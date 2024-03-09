Dün gece ilk 45 dakikada benzeri görülmemiş mükemmel 4 gol izledik. Sonuca baktığımızda da Galatasaray, aldığı farklı galibiyetle yoluna devam etti. Aslında maç ilk yarıda bitmişti. Galatasaray çok mu iyi oynadı? Kesinlikle hayır. Ama Çaykur Rizespor taktik açıdan Galatasaray'a çok elverişli saha içi ortam sundu. Galatasaray'ın gücü ortada. Senin kadro kapasiten sınırlı. Bu statta, büyük seyirci baskısıyla Galatasaray'ın en etkili silahı, ön alan presi. Rizespor ise pas yaparak korakor oynamaya çalışıyor. İşte bunun sonucunda Galatasaray, bir devrede 4 gol buldu. İkinci yarı doğal olarak oyun rölantideydi. Rizespor'un farkı 2'ye indirmesinden hemen sonra fark yine 3'e çıkınca, aslında iki takımın da zihninde işler tam olarak bitmişti. Galatasaray'da Mertens vasattı. Kerem Aktürkoğlu etkisizdi. Zaha bildiğiniz gibi fizik açıdan yetersizdi. İcardi yürüyerek oynadı ama Rizespor bu duran santrfora bile gol attırdı. İşte ligimizin hali. G.Saray'ın dün rahat kazanmasında en büyük pay sahibi 7 kişiydi. Geri 4'lü bunların içinde. Nerede görev verilirse aksatmadan işini yapan Berkan Kutlu, Torreira ve Demirbay. Yaptığı büyük taktik hatayla da İlhan Palut bu maçtan ders almalı.