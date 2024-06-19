Dün gece önemli maçı 2 farkla (3-1) kazandık. Netice çok iyi ama bir gerçeği de göz ardı etmeyelim. Maç boyunca üstün oynamamıza rağmen ciddi sıkıntılar yaşadık. Hem baskılı oyunda üretemedik hem de rakibimize çok kritik pozisyonlar verdik. 25. dakikaya kadar akılda kalan tek şey, Kaan'ın direkten dönen şutu. Sonra Mert'in jeneriklik golüyle skor avantajını bulduk ve morallendik. Hemen sonrasında da en organize atağımızda kıl payı VAR'a takıldık. Moralman tamamen çökmüş olan Gürcüler, iptal kararıyla heveslendi. Bir de üstelik kısa sürede beraberlik golünü yiyince işler ters düze döndü. Çok net bir golü kaçırdılar. İkinci yarı baskımız arttı ama yine üretemiyorduk. Sonra bir anda sahneye Arda Güler çıktı. Öyle bir gol attı ki belki de şampiyonanın golü seçilecek. Bu gole rağmen son dakikaları ecel terleri dökerek bitirdik. Rakibin 3 net pozisyonu var. Neyse ki maçı galibiyetle tamamladık. Gelelim genel gözlemlerime.

Rakip güçlü olsa da kalabalık savunmalara karşı pozisyon bulamıyoruz. Bu tip maçlarda ele geçirdiğimiz pozisyonlardan fazlasını rakibe veriyoruz. Bu dün gece de devam etti. Benim her zaman gündeme getirdiğim bir olay var. Ligimizin kalitesi ve temposu çok düşük. İşte canlı bir örnek: Barış Alper. Ligimizin flaş ismi, dün gece etkisizdi. Çünkü rakipleri de Barış kadar güçlüydü. Ferdi, ilk yarıda golde hatası olmasına rağmen ikinci yarı mükemmel bir performans ortaya koydu. Ben öyle bir taraftar coşkusu yaşadım ki tüylerim diken diken oldu.