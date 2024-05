Dün gece yine Kadıköy'deki ilk maç gibi her yönüyle günümüz futbolunun tüm ilkelerine ters düşen bir maç izledik. Sürekli yapılan faul sebebiyle duran bir maç. Karşılıklı organize tek atak yok. Fenerbahçe 21. dakikada 10 kişi kalmış, seyirci takımına destek vermek yerine sahaya yabancı maddeler atıyor. Sonunda da polis kalkanları arasında Fenerbahçeli futbolcuların sevinç gösterisi. Öncelikle Fenerbahçe'yi 80 dakika 10 kişi oynadığı bir maçta kazandıkları için tebrik etmek lazım. Üstelik rakibe hiç pozisyon vermeden! Tek tehlike ilk yarıda duran topta Barış Alper'in kafası… Anlayın Galatasaray'ın halini. Peki neden böyle oldu? Seri galibiyetler Okan Buruk'u da futbolcuları da havaya sokmuş. İcardi ve Ziyech her zamanki gibi yine yürüyerek oynadılar. Ben Avrupa'nın önemli liglerinde İcardi'ye top vurdurmazlar dediğimde Galatasaraylılardan tepki alıyorum. Ama dün haklılığım iyice belgelendi. Çünkü ligimizin takımları çok yetersiz. İsmail Kartal'ın oyun planı, Djiku hariç doğruydu. Tahmin ettiğim gibi Ferdi, güçsüz Ziyech'i çok kolay durdurdu. Osayi de gücüyle güçlü Barış Alper'i durdurdu. Fred mükemmel performans ortaya koydu. Yürüyen İcardi karşısında da iki stoper çok rahat oynadılar. Çağlar bir de maçın golünü attı. TRT'deki son programımda Djiku orta sahada oynarsa kırmızı kart görür demiştim. Hoş, Arda Kardeşler'in ikinci sarısı yanlış bir karardı. Okan Buruk, Ziyech'e nasıl o kadar tahammül etti anlamak mümkün değil. Sonra yaptığı değişikliklerle adeta zar attı ama bu defa tutmadı.