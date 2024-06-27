Bizim için kritik maç, sıkıntılı başladı. Rakip bizim kalemize gelen duran toplardaki rahatsızlığımızı göz önüne alarak uzun taç atışları ve uzak serbest vuruşlarla bizi bir hayli zorladı. Bu bölümde topa da sahip olup rahatlayamıyorduk. Barak'ın ikinci sarıdan erken kırmızı kart görmesi, bizim için büyük avantaj oldu. Devre sonuna kadar oyunu domine ettik ama aşırı yan paslarla kalabalık alan savunması karşısında tek pozisyon dahi bulamadık. İkinci devreye hızlı başladık. Barış Alper de etkili sprintlerine başladı ve bir pozisyonda Hakan dar açıdan mükemmel vurunca skor avantajını ele geçirerek moral sağladık. Bunun hemen arkasından çok net bir pozisyonu kaçırdık ve ardından yüksek orta sonucu beraberlik golünü yedik. Bana göre bu pozisyonda kalecimize faul vardı. İşte bundan sonra stres bastı, rakip heveslendi. Hem sert oynamaya başladılar hem de bizi zorlamaya devam ettiler. Artık son dakikalarda adeta ecel terleri dökmeye başladık. Neyse ki Cenk'in güzel golü içimize su serpti. Çok önemli bir galibiyet alarak bir üst tura çıktık. Bu bana göre önemli bir başarıdır. Tabii ki 75 dakika 1 kişi fazla oynadık. Buna rağmen ancak son dakikada rahat edebildik ama sonunda başardık. Montella'nın oyuncu değişiklikleri doğruydu. Arda Güler beklentilerin altında kaldı. Barış Alper ikinci yarı oyunu çeviren oyuncumuz oldu. Ben en çok rakibin yüksek toplarında müthiş bir savaş veren Samet Akaydın'ı beğendim.