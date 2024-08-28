Galatasaray, ilk maçın ilk devresinden çok daha kötü bir ilk yarıyı dün gece sergiledi… Rakip ilk dakikadan itibaren dalga dalga Galatasaray'ın üzerine geldi. Sayısız şut çektiler, sayısız korner kazandılar. Geriden o kadar hızlı ve garantili çıktılar ki Galatasaray sürekli geriye koşmak durumunda kalarak, fiziki tahribat yaşadı. Hücumda ise hiçbir varlık gösterilemedi. İlk yarının 0-0 bitmesi gerçekten büyük bir şanstı. Peki neden böyle oldu? Bunun tek nedeni; Okan Buruk'un son derece hatalı ilk 11'iydi. Rakip vasat bir takım da olsa saha içi düzeni olan ve fizik açıdan koşan bir takım. İcardi ve Ziyech fizik açıdan çok güçsüz… Böyle bir durumda bir de Batshuayi ile birlikte çift santrforlu düzenle sahaya çıktığınız zaman sağlıklı bir düzen oturtmanız mümkün olmaz. İkinci yarıya Okan Buruk iki hamleyle başladı. Aslında çift forvete devam etmemesi gerekiyordu ama devam etti. Ancak Barış Alper'in öne gelmesi ve yürüyerek oynayan Ziyech'in çıkması dahi ikinci yarıda saha içi dengelerini değiştirdi. Rakibin ara ara etkili kontratakları vardı ama Galatasaray da bayağı bir baskı kurdu. 2-3 tane de çok tehlikeli pozisyon oldu. Ama beklenen gol bir türlü gelmedi. Son 3 dakikaya girilirken gole çok yakın şut, rakibin sırtından döndü ve o topun dönüşündeki kontratakta Young Boys işi bitiren golü buldu. Maç başından beri çok gergin ve sinirli olan Muslera da kırmızı kartı görüp oyunu tamamlayamadı. İki maça baktığımızda Galatasaray kesinlikle turu geçecek futbolu sergileyemedi. Teknik adam hataları buna zemin hazırladı. Young Boys da hak ederek tur kapısını açtı...