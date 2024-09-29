Galatasaray'ın dün gece sahaya çıkan kadrosunun organize ve etkili bir futbol sergilemesi mümkün değildi. Ama her zaman söylediğim gibi futbol ilginç bir oyun. Rakip defansın hatalarından ve iki golcünün usta vuruşlarıyla G.Saray 3 farklı skor avantajı yakaladı. Ama bu kadronun arızalı olduğu başka bir örnekle belliydi. Çünkü moralsiz Kasımpaşa devrenin son dakikalarında bir gol attı. Bir tane de yüzde yüz kaçırdı. İkinci devrede oyunun genel kontrolü Kasımpaşa'daydı. Okan Buruk, yaptığı bütün hamlelere rağmen oyunu bir türlü kontrol altına alamadı. İşler sarpa sarıyor niye Torreira'yı almıyorsun. Çünkü giren oyuncular da motive değildi. Kimin nerede oynadığı belli değildi. Muslera, iki top tutarak oyunu tutmaya çalıştı. Önce penaltı sonra son dakika golüyle çok önemli iki puan kaybedildi. Yeni isimlerden de Jelert vasattı, Sallai ise bilhassa uyum sorunundan varlık gösteremedi.

Gelelim genel gözlemime; Okan Buruk, ligimizdeki takımların genel yetersizliğini biliyor. Şansına da çok güveniyor. Dün gece yine büyük bir maceraya atıldı. İcardi ve Osimhen'le çift santrfor oluşturdu. Orta sahayı bir kişi eksiltti. Üstelik de Torreira'sız. Genelde bizim ligimizdeki takımlar bu hatalarda cezayı kesemiyorlar. Ama yeri gelir futbol şansı size de sırtını döner, büyük hata yaparsınız. 3 farklı yenik durumdaki Kasımpaşa sahadan beraberlikle ayrıldı. Aman İcardi kırılmasın diye hata yaparsanız futbol şansı da size sırtını döner.