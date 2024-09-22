G.Saray çok önemli bir deplasman derbisinde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayarak 3 puanı kazandı. Disiplinli ve hırslıydılar. İyi yardımlaşma yaptılar. Maçın ilk 15 dakikası hariç kontrol hep ellerindeydi. Takım oyunu oynadılar. Bütün futbolcular görevlerini yaptı. Ben en çok Yunus'u beğendim. Bu kadar olumlu performans göstereceğini herhalde kimse beklemiyordu.

Okan Buruk tabi ki takımını başarıyla yönetti. Bu kadar oyuncu değiştirmişken, maç güvenli bir skor ile devam ederken Batshuayi'yi hiç düşünmeyişini çok yadırgadım. F.Bahçe'nin bu kadar olumsuz bir saha içi performansı göstereceğini kimse tahmin etmiyordu. Ama unutmamak lazım ki bu tip zorlu maçlarda Tadic-Dzeko ikilisiyle oynarsanız, başarılı olmanız tesadüflere kalır. Diğer oyunculara baktığımız zaman Szymanski bal yapmayan arıydı. Medyanın yüzde 95'inin olmazsa olması Fred son derece kötü oynadı. Eğer Maximin kişisel dribblinglerle sahne almasa F.Bahçe'nin karşı kaleyi zorlaması da hiç mümkün olmazdı.

Ferdi ve Osayi-Samuel hücumlara sürekli kuvvetli fulelerle destek veren iki bekti. İkisi birden olmayınca hücum gücü iyice arızaya uğradı. Tekrar En-Nesyri üzerinde duruyorum. Mourinho'nun çok istediği bu santrforu neden hazırlayamadığını anlayamıyorum. Hazır olmasa bile maça girdiği kısa sürede rakip kaleyi zorladı. Ama zihinsel olarak hazır olmadığından gol katkısı sağlayamadı.