Fenerbahçe, maça tempolu ve iştahlı başladı. Alanyaspor da sürekli prese takılmasına rağmen ısrarla geriden pasla çıkmayı sürdürüp adeta harakiri yapınca Fenerbahçe'ye pozisyon zenginliği sağladılar. Ama sarı-lacivertliler ele geçirdiği pozisyonları heba etmekte çok hovardaydı. Devre sonunda skor avantajını nihayet yakalayabildiler. İkinci devreye Fenerbahçe çok tutuk başladı. Alanyaspor, arka arkaya tehlike kokan ataklar geliştirdi. İkinci gole kadar bu tehditler devam etti. Mourinho'nun yaptığı ilk hamleden sonra Tadic'le gelen ikinci gol takımı rahatlattı. Kısa sürede de üçüncü golle maç orada bitti.

Gelelim genel gözlemlerime… İsmail her zamanki gibi çalışkandı. Fred vasattı. Szymanski çok koştu ama dağınıktı. Maximin, şu anda S.O.S veriyor. Önemli adam eksiltme yeteneklerinde bir istikrar tutturamıyor, arkadaşlarıyla da uyum sorunu var. Herhalde zamana ihtiyacı var. En-Nesyri önemli bir santrfor. Üstelik de Mourinho'nun transferde ısrarla birinci planda istediği oyuncu. Neden çok az süre alıyor, doğrusu merak ediyorum. Güçsüz mü, sakatlığı mı var? Dün gecenin bir ilginç konusu da şöyle; sahada en az koşan oyuncu Tadic ancak gecenin kahramanı oldu. İşte bizim ligimizdeki takımların durumu. Bu yüzden Avrupa kulvarında vasat ekipler karşısında dahi sıkıntı yaşıyoruz. Zafer Bayramınız kutlu olsun. Ulu önderimize ve kahraman silah arkadaşlarına minnettarız.