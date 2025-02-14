Fenerbahçe bana göre bu sene en iyi takım oyununu sergilediği maçta görkemli bir galibiyet elde etti. Tabi ki bu kadar iyi oynamanın en önemli nedeni, rakibine göre fizik olarak bu açıyı kapatabilmek için sınırsız enerji harcamasıydı. Günümüz futbolunun istediği hücum ederken takım savunmasını hiç ihmal etmeme ilkesi de gündemdeydi. İlk yarıda 2 gol vardı, ikinci devrede üçüncü golden sonra takım savunması doğal olarak çok öne çıktı. Sonuçta rövanş için çok büyük avantaj elde edildi.

Gelelim genel gözlemlerime… Defans bloğu başarılıydı. Yusuf geleceği parlak bir oyuncu. Fiziki düşüş yaşayan Amrabat'a alan daraldığı için stoperdeki görev yeri çok iyi geldi. Ciddi maç eksiği olan ve fizik olarak hazır olmayan Skriniar çok deneyimli bir stoper oldugunu dün gece iyice belgeledi. Dzeko yine elinden geleni yaptı. En Nesyri alışılmış mükemmel gollerine bir yenisini daha ekledi. Üç tane büyük kazanç var. Biri İrfan Can'ın kalede gün geçtikçe güven vermesi. Diğer ikisi bu sezon ben dahil eleştirilen Fred ve Szymanski'de ciddi bir diriliş vardı. Sahanın yıldızı Filip Kostic'ti. Kavisli mükemmel ortalar yapıyor. Eğer ona benzer bir sağ kanat oyuncusu olsa iki santrfor daha fazla gol katkısı verirler. Ne Osayi ne de Mert Müldür bu tarz kanat futbolcuları değil. Talisca ise kısa sürede çok ağır göründü. Rakibin tüm riskleri aldığı bölümlerde geniş alanda pozisyona girebilecek oyuncu yoktu.