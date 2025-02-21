Dünkü 90 dakikanın nasıl seyredeceğini tahmin etmek kolaydı… AZ Alkmaar, tempolu, ne yaptığını bilen, geçiş oyunlarını çok iyi yapan bir takım. Galatasaray ise bilhassa Avrupa kulvarında çok pozisyon verip çok gol yiyen bir ekip. İki önemli nokta vardı; Hollanda temsilcisinin pozisyonlarını en aza indirebilmek, kendi bulduğu fırsatları da gole çevirebilmek. Ama ilk yarıya bakınca bu beklentinin tam tersi oldu. Çünkü AZ Alkmaar rekor sayıda pozisyon buldu. Mükemmel bir maç çıkaran kaleci Günay devrenin sonuna kadar oyunu tuttu. Ama Galatasaray, moral bulacağı gol için pozisyon üretemedi. Tek pozisyonda Sallai'nin şutunu kaleci kurtardı. Devre sonunda da AZ Alkmaar kendini rahatlatan golü attı.

İkinci yarıya G.Saray biraz baskılı başladı. Ama bir kontratakta rakip farkı ikiye çıkardı. Sonra Galatasaray'ın üst üste iki golü var. Ama bu devrede rakibin, Günay'ı geçemediği 4 net pozisyon daha vardı. Sonuçta ilk maçtaki ağır yenilginin geri dönüşü mümkün olmadı. Zaten bu çok çok zordu... Günay'dan sonra sarı-kırmızılı takımda çırpınan ve elinden geleni yapan bir tek oyuncu vardı o da Osimhen'di. Okan Buruk da iş tamamen bittikten sonra derbiyi düşünerek değişikliklere gitti. Bana göre Osimhen'i daha önce de çıkarabilirdi. Galatasaray, bu sene Avrupa kulvarında vasat ve vasat altı takımlar karşısında gol yeme rekoru kırdı. Son 16'ya kalamadı ama Süper Lig'de 24. haftada sadece 3 beraberliği var. İşte ligimizin hali.