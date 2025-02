3 soru - 3 cevap

1-Galatasaray, ilk maçta ağır bir yenilgi aldı. Skoru lehine çevirebilir mi? Bu gücü görüyor musunuz? Okan Buruk nasıl bir sistemle oynamalı?

Galatasaray ilk maçta 3 farklı bir yenilgi aldı. Genel olarak bunun telafisinin zor olduğu bir gerçek. Ama ben her zaman şunu vurguluyorum, futbolda çareler ve umut tükenmez. Bir maçın içinde her an beklenmedik şeyler yaşanabilir. Bir örnek vermek istiyorum; Milan, Feyenoord rövanşında ilk yarıda öne geçti. İlk yarı 3-0 bitebilirdi. Her şey Milan lehineydi ama en iyi oyuncusu Theo Hernandez ikinci yarı başında kırmızı kart görünce bütün dengeler değişti ve Feyenoord sayısal fazlalığı değerlendirip attığı bir golle turu geçti. Okan Buruk'un bence dörtlü defans uygulaması gerekir. Çünkü üçlü defansla mecburen riskli oyunla fizik açıdan güçlü ve geçiş oyununu iyi oynayan AZ Alkmaar'a elverişli bir ortam hazırlanır.



MOURİNHO ROTASYONU ABARTMADAN OYNAMALI

2-Fenerbahçe çok avantajlı. Mourinho ısrarla, "Daha iş bitmedi" dedi. Sarı-lacivertli takım, deplasmandaki maçı nasıl oynamalı?

Doğal olarak Fenerbahçe'nin yakaladığı form düzeyiyle elde ettiği 3 farklı avantajı koruması gerekir. Ama Galatasaray maçıyla ilgili yaptığım analizi de göz önüne alırsak yine de dikkatli olmak şart. Jose Mourinho'nun sistemi belli. Belki derbiyi düşünerek ufak bir rotasyon yapabilir ama kesinlikle bunu abartmaması lazım.



AVRUPA MAÇI ERTELENİRSE DERBİNİN GÜNÜ DEĞİŞİR

3-G.Saray'ın maçı sırasında İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Maç oynanmazsa cumaya ertelenecek. Bu durumda pazartesi olan derbi için sıkıntı çıkar mı?

Kar yağışı nedeniyle bugün Galatasaray'ın maçının yarına ertelenme ihtimali olabilir. Bu durumda derbinin de salı gününe alınması gündeme gelir. Ancak hafta içinde Türkiye Kupası karşılaşmaları olduğunu da düşünürsek derbi ileride bir tarihe kalabilir. Eğer kar nedeniyle Avrupa maçı yarın da oynanamazsa bir sonraki haftaya kalır.