Dün gece teknik direktör İtaliano'nun harakiri yaptığı maçta Beşiktaş'ın aldığı 1 puan altındır. Gerçekten İtaliano'yu anlamak mümkün değil. Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil. İçeride tehlikeli bir takımla oynuyorsun kazanırsan ilk 8 ihtimali doğruyor. Senin lig maçın pazartesi evinde. Sahaya rekor rotasyon çıkıyorsun. Orta sahaya bakıyorum; Ndidi, Miretti, Kartal. Hiç birbirleriyle oynamamışlar. Nasıl organize olacaklar. Daha da önemlisi defans bloğu. En az oynanması gereken bölgedir. Hiç birbirlerini tanımayan 4 kişi. Böyle bir tabloda Beşiktaş seyircisinin desteğiyle ilk yarıyı hücuma çıkamadan, devamlı top kayıpları yaparak ama işi idare ederek, az pozisyon vererek son dakikaya geldi. Salih'in mükemmel uzun topunda da Ndidi ile çok kaliteli bir gole imza attı. İşte burada beklediğim şuydu: Hiç olmazsa ikinci devreye rotasyonu azaltan iki değişiklikle başlaması. İtaliano bunu yapmayınca devre başında 10 dakika içerisinde skor dezavantajına düşüldü. Sonrasında bütün hamleleri yaptı. Beşiktaş hemen kontrolü ele aldı. Olaitan'ın golüyle dengeyi getirdi. Üçüncü gol de gelebilirdi ama Ümit'in gördüğü kırmızı kartla yine sıkıntılar başladı. Neyse ki sonuç değişmedi. Ümit'e de bir eleştiri yapamıyorum. Bugüne kadar sayılı dakikalar forma giydi sonra Premier Lig takımı karşısında görevlendirildi. İtaliano, tuhaf hatalarından vazgeçmezse kendisine gösterilen sevgi ve güven terse döner.