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VOLKAN ÜSTÜYILDIZ
20 Mayıs 2019, Pazartesi VOLKAN ÜSTÜYILDIZ

Çekirge kazandı

CSKA Moskova ile normal sezonda oynanan iki maçı da çok iyi oynamıştı. Moskova'da da dünkü gibi inanılmaz bir yüzde ile atan CSKA Moskova, İstanbul'da Corry Higgins'in insanüstü performansı ile kazanmıştı. Çekirge iki kere zıplamıştı ve dün Vitoria'da üçüncü kez zıpladı. 22 denemede 14 üçlük isabeti bulan Rus ekibi, Anadolu Efes'in bütün geri dönüş yollarını tıkadı. Efes'te Larkin inanılmaz karakter koydu ama Micic ona eşlik edemedi. Simon da elinden geleni yaptı ama 15 hücum ribaunduna ve ikinci bazen de 3. şanstan bulduğu 19 sayıya rağmen Efes boyalı alanı hiç kullanamadı. Sezonun en iyi 4 numarası Moerman'ın da finalde yokları oynaması, lacivert-beyazlıların elini iyice kısıtladı. İkinci yarıda Dunston'ın erken faul problemine girmesi de cabası oldu...
Buna rağmen sahaya yüreğini koydu temsilcimiz, ama 4 tane her şeyi yapan kısası olan CSKA Moskova çembere gitmenin yolunu bulmakta zorlanmadı. Bütün sezonu sırtlayan Clyburn-Higgins ikilisi, yine toplam 40 sayı ile (4'er üçlük isabeti) başroldeydi. De Colo da onlara 15 sayı ile eşlik edince yapacak bir şey kalmadı.
Sonuçta hem Fenerbahçe Beko hem de Anadolu Efes bize rüya gibi bir sezon yaşattı. Bu sezon ikisini yarı finalde izledik, gelecek sezon da finalde izlemeyi temenni ediyoruz. Son olarak; böyle önemli bir günde Fenerbahçe tribünlerinden aleyhine yapılan tezahürat yakışık almadı.

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