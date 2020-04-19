Rekabet seviyesi korunmalı

Bu global bir kriz. Bizim gelecek sezona nasıl sağlıklı gireceğimizin planlarını yapmamız lazım. Türk basketbolunun seviyesi ve rekabet gücü korunmalı. Krizden önce de yapmamız gereken şeyler vardı; altyapıların canlandırılması gibi… Bu süreçte ise kendimizle ilgili önlemleri de almamız lazım

Türkiye'yi bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ve son 8 takım arasına kalma başarısını gösteren Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören SABAH Spor'a konuştu.

Ligin devam edip etmemesi ile ilgili görüşünüz nedir?

Ben rekabete inanan bir insanım. Hayatımız sahada rekabet içinde geçiyor. Gönlümüzden geçen liglerin tamamlanması ama başladığımız günden bugüne kadar gelen tablo bunu göstermiyor. Ben kişisel olarak liglerin oynanarak biteceğine çok fazla inanmıyorum. Bence bu sezonu bitirmeyi değil, "Önümüzdeki sezona nasıl sağlıklı bir şekilde başlayabiliriz" diye düşünmeliyiz. Seyirciyi salona getirebilecek miyiz? Bu boşlukta bunu planlamamız gerekiyor.

Takım ve yabancı sayısı ile ilgili görüşler var. Siz ne düşünüyorsunuz?

Krizden önce de yapmamız gereken şeyler vardı. Altyapıların canlandırılması, gençlerin yetiştirilmesi gibi… Ama alınacak karar ne olursa olsun, kendimizle ilgili sıkıntıların da önlemlerini almamız lazım. Takım sayısı ile yabancı konusunda ise ülke basketbolu ve milli takım seviyesinde rekabet düzeyimizi koruyacak kararlar almamız lazım. Ayrıca bu pandemi bütün dünyada var. Her ülke etkilenecek. Kulüp olarak bu konularda elbet görüş bildireceğiz ama benim temel noktam bu seviye ve güç düzeyinden uzaklaşmamak.

KONTRAT PROBLEMLERİ ÇOK CİDDİ

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Sekizli Final'de bu kadrodan kimleri göreceğiz?

Şu an için böyle bir çalışma yok. Sekizli Finaller için 30 Eylül-4 Ekim tarihleri verildi ama bu global düzeyde bir problem. Kontrat problemleri çok ciddi. Hiçbir takımın da şu anda bunu söyleyebileceğini düşünmüyorum. Orası karanlık gözüküyor.

KURALLARA AİLECE UYUYORUZ

Kişisel olarak bu günleri nasıl geçiriyorsunuz?

Devletimizin koyduğu kurallara ailece uyuyoruz. Evde kalmaya, sosyal mesafeye ciddi şekilde dikkat ediyoruz. Basketbol antrenörleri olarak yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bu dönemde ailemle, oğlum Yiğit'le vakit geçiriyorum. Kişisel eğitimime zaman ayırıyorum. İkinci bir yabancı dil öğreniyorum, kitap okuyorum. Şu anda Michael Jordan'ı ve felsefesini anlatan Jordanizm isimli kitabı okuyorum.