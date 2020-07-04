VOLKAN ÜSTÜYILDIZ

Fenerbahçe'de Obradovic'ten sonra sürpriz bir şekilde göreve gelen Igor Kokoskov için birçok görüş mevcut. Avrupa basketboluna yabancılığı, başantrenörlük deneyiminin az olması vs… Biz konuya farklı yönden bakalım. Kokoskov 24 yaşından beri ABD basketbolunun içinde. NCAA'deki ilk yardımcı antrenör, NBA'deki ilk yabancı başantrenör olmayı başarmış bir isim… NBA basketbolu ve Yugoslav ekolünü birleştirdiği için takdir görüyor. Kokoskov'un EURO2017'de Slovenya'ya oynattığı, 2 bazen de 3 kısalı oyun sistemini Fenerbahçe'de uygular mı bilemeyiz ama bir geçiş dönemine ihtiyacı olacağı muhakkak. Burada Erdem Can onun eli ayağı olacaktır. Erdem Can ile Utah'ta birlikte çalışan Kokoskov, ona Phoenix'te de yardımcılığını teklif etmişti. Kısmet Fenerbahçe'ye imiş. Kokoskov'un gelmesinde Obradovic ve Bogdanovic'in de büyük payı var. İkisinin de, "İşsiz bir vatandaşımıza takım bulalım" demeyeceğine göre isim üstünde tartışmaya gerek yok. Ancak Kokoskov'un başarılı olması için yönetimin de elini taşın altına koyması lazım. Geçmiş sezonlarda da ödemelerde aksamalar oluyordu ama Obradovic kişisel otoritesi ile halledebiliyordu. Ta ki geçen sezona kadar. İş öyle bir hale geldi ki, eldeki kadronun yapısı da buna müsait olunca Obradovic bile takımı toparlayamadı. Eğer Kokoskov'da da aynı süreç yaşanırsa iki taraf için de hüsran olabilir. Bu yüzden yönetimin maddi konularda hassas olması önemli.