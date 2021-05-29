VOLKAN ÜSTÜYILDIZ

Anadolu Efes play-off'un ilk turunda Real Madrid'e karşı oynadığı harika ilk 3 periyotlardan sonra adeta kontak kapatıp iki yenilgi almıştı. Dün de CSKA Moskova karşısında ayrı senaryo sergilendi. Micic'in önderliğinde Beaubois, Simon ve Sertaç Şanlı, Singleton'ın da savunma katkıları ile Rus ekibini adeta denize döktü. İkinci yarının başında fark 21'e çıktığında (60-39) herkes maçın bittiğini sandı ama CSKA Moskova, Lundberg'in şutları ile önce maçta kaldı sonra da lacivertbeyazlıların yorulmasını iyi değerlendirerek farkı 1'e kadar indirdi. Hatta fark 1'e indiğinde Hilliard hücum ribaundu sonrası acele bir üçlüğe kalkmasa belki de felaket senaryosu gerçekleşecekti.

Ancak Efes bu sefer düştüğü gibi kalkmasını bildi ve zora soktuğu maçı kazanmayı başardı. 23 dakikada rakibe sadece 39 sayı izni veren savunmanın kalan 17 dakikada 47 sayı yemesi Ataman'ın dikkat etmesi gereken bir detay.

Shane Larkin'in dün bir türlü maça girememesi de maçın zora girmesinde etkili oldu ancak Ergin Ataman'ın rotasyonu dar tutarak maça başlayan 5'ini yorması da bir hataydı.

Ancak her şeye rağmen sonuç harika... Micic büyük bir ihtimalle Avrupa Ligi şampiyonu olarak NBA'e gidecek, tıpkı Doncic gibi... Simon tecrübesi, Beaubois da kritik anlarda attığı basketlerle alkışı hak etti. Ama dün Sertaç Şanlı'nın performansı bizi asıl sevindiren faktör oldu. 19 sayısının yanı sıra 8 ribaunt ve 3 blokla boyalı alanı karartan Sertaç Şanlı'nın 2019'daki finalde sadece 12 saniye sahada kalmış olması da ilginç bir detaydı.