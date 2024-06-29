İspanya-Türkiye finali kulağa hoş geliyor

"16 sene aradan sonra gruptan çıktık. Turnuvanın en genç takımlarından biri olarak bu başarıyı elde etmek Türk futbolu adına gerçekten çok kıymetli" "Ay-Yıldızlı ekibimizin bu şampiyonada final oynamasını çok istiyorum. İnşallah birlikte görürüz. İspanya-Türkiye finali kulağa çok güzel geliyor"

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Çekya maçı sonrası sorularımızı yanıtladı:

Hocam ölüp ölüp dirildiğimiz bir turnuvada ilk hedefi geçtik. Çekya maçı başta olmak üzere üç karşılaşmayı nasıl yorumlarsınız? Öncelikle takımımızı, teknik direktörümüzü, teknik heyetimizi, emek veren herkesi canı gönülden kutluyorum. Bizi gururlandırdıkları için sonsuz teşekkürler. Tüm futbol sektörünün kalbinin attığı, tüm gözlerin takip ettiği, yeni trendlerin ortaya çıkacağı çok prestijli bir turnuvaya katılmış olmak, gruptan çıkmak kendi oyunumuz ve gelecek turnuvalar adına son derece önemli.



MENTAL ANLAMDA TAKIMI ÜST SEVİYEDE TUTMALIYIZ

Takımımız 16 sene sonra gruplardan çıkmayı başardı. Turnuvanın en genç takımlarından biri olarak bu başarıyı elde etmek çok kıymetli. Turnuvada bir süreci yönetiyorsunuz. Ben 3 maç özelinde değil, sürece odaklanarak bakmaya çalışıyorum. Bu sürecin ilk etabını 6 puanla kapatabildik. Şimdi yeni bir etap karşımıza çıkıyor, orada da en iyi desteği verip, oyuncularımızı ve ekibimizi mental anlamda üst seviyede tutmaya çalışmalıyız.

Şimdi önümüzde Avusturya maçı var. Beklentiniz nedir? Ben takımımıza, hocamıza, ekibe çok güveniyorum. Çok kıymetli oyunculardan oluşan takımımız sahaya çıktıklarında kendilerinde olanın %100'ünü vereceklerdir.











TEK SES, SONSUZ DESTEK



Almanya'da gurbetçilerimizin tribün desteği için yorumunuz nedir. Ölüyü bile diriltirler mi?

Almanya-Türkiye oldu tek ses, sonsuz destek. İlk dakikadan son dakikaya kadar takımı ayakta tutan, cesaretlendiren, yeri göğü kırmızı-beyaza çeviren, içinde hasreti, gururu, adanmışlığı barındıran örnek bir birlik göstergesi olarak görüyorum.



EN ÇOK ŞAŞIRTAN TAKIM AVUSTURYA



Hocam genel olarak şampiyonayı nasıl yorumlarsınız?

Sizi hayal kırıklığına uğratan ya da şaşırtan takımlar hangisi? Şampiyona ilk maçlardan itibaren beklentinin üzerine çıktı diye düşünüyorum. İlk maçların temposu, kazanma isteği, ikinci maçlarda gruptan çıkma hesapları ile birlikte tamamen taktiksel bir sürece dönüştü. Hayal kırıklığı değil ama beklentimin daha yüksek olduğu İngiltere ve Fransa'dan geçmiş deneyimlerini düşündüğümüzde daha fark yaratan bir oyun bekliyordum. Şaşırtan takımların başında Avusturya vardı, o da grupta bize çıktı. Ardından da Gürcistan, ilk kez katıldığı turnuvada Portekiz'i yendi ve bir üst tura yükseldi.

Bir final tahmini istesek?

Kesinlikle takımımızın final oynamasını çok istiyorum. İnşallah birlikte görürüz. İspanya-Türkiye finali kulağa çok güzel geliyor.



KONU ÜLKE OLUNCA TRİBÜN DE SAHA DA BİR



Bir teknik direktör olarak böyle bir maçta tribünde olmak sahadaki kadar stresli miydi?

Tribünde olmak, seyircinin içinden takımımızı desteklemek harika bir duygu. O heyecanı, stresi, tek yürek olmuş seyirci ile paylaşmak bambaşka bir his. Konu ülke temsili olunca saha kenarında da olsanız tribünde de olsanız çok heyecanlanıyorsunuz. Saha kenarında ülkeyi temsil etmenin ve beklentilerin karşılanması adına sorumluluk omuzlarınızda oluyor, maçın içindeki hamleleri düşünmek, oyunu okumaya çalışmak stresi ve baskıyı daha fazla hissetmenize neden oluyor tabii.