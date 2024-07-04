Hocamızı hemen asacaklardı!

"Portekiz maçından sonra Montella'yı asmaya kalktılar. 115 bin bot hesaptan tweet atılmış. Bunlar kim? Bunları kimler finanse ediyor?" "Çocukların başaracağına inanıyorduk. Ama sözlerimizi alaycı buldular. Soyunma odasında hep birlikte müthiş sevinç yaşadık, üçlü çektik"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yenip adını çeyrek finale yazdırdığı Avrupa Şampiyonası maçı sonrası basınla buluştu. Duygularını ve soyunma odasında yaşananları anlatan Büyükekşi ile yaptığımız sohbetten öne çıkanlar şöyle:

Milli Takım hepimizin. Ülkemiz adına büyük gurur yaşıyoruz. Birçok insan söylediklerimize inanmıyordu. Önce gruptan çıkma hedefi koymuştuk, sonra çeyrek final, yarı final ve tabii ki gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Karşılaşma öncesi Montella'yı başarı dilemek için ziyarete gittiğimde, 'Onları kendi silahları ile vuracağız, merak etme başkan' dedi. Çok şükür ki önemli bir başarı elde ederek bizi mutlu ettiler.









MONTELLA ARTIK BİZDEN BİRİ!



Cumhurbaşkanımız aradı, "Her anınızı takip ediyorum" dedi. Merih'i, Mert'i ayrı ayrı tebrik etti. Soyunma odasında büyük sevinç vardı. Montella'da aynı bizim gibi oldu. O da bana sarılıyor, öpüyor. Kulağıma eğildi ve "Bu galibiyet senin için" dedi.

Berlin'de yeni bir tarih yazma hedefindeyiz. Şimdi Hollanda'yı nasıl eleyebiliriz, bunu düşünmeliyiz. Hopladık, zıpladık, tezahüratlar yaptık, soyunma odasında İsmail Yüksek ile üçlü çektirdik çok ısrar ettiği için. Bir duygu patlaması yaşıyoruz, o da yüzümüze gülümseme olarak yansıyor.









AMERİKA'DAN BİLE GELEN VARDI



Bu bir takımın şampiyonluğuna benzemiyor. Avrupa'daki vatandaşlarımızın sevinçlerine daha çok seviniyorum. Avusturya maçı için Amerika'dan gelenler bile vardı. Onların mutlu olması bizi daha çok gururlandırıyor. Başarı için motivasyonun üst düzeyde olması gerekiyor. Çanakkale Savaşı'nı hatırlayın, o ağır top mermisi milli duygularla kaldırılmış. Bugün olsa kimse yapamaz. Futbolcularımız da hocamız da aynı bu konsantrasyonla sahaya çıkıyor.



SONUNDA YİNE BERLİN'DE OLACAĞIZ



Biz çok sabırsızız. Portekiz'e yenildik diye hocayı asmaya kalktık. Eleştiri olabilir ama linç olmamalı. O maçtan sonra 115 bin tweet bot hesaptan atıldı. Kim bunlar? Kim ya da kimler bunu finanse ediyor? Şu an Avrupa'nın 8 takımından biriyiz. Bunlar tesadüf değil, doğru atılmış adımların sonucu. Bizim niyetimiz iyi olduğu için Allah da yanımızda. Herkes, "Avusturya finale gider" diyordu, elemek bize nasip oldu. Allah ömür verirse daha iyi işler yapacağız. Şimdi Berlin'e gidiyoruz ama sonunda yine Berlin'de olmak istiyoruz.