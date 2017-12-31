İnsanın bildiği bir öyküyü yeniden okumak istemesi nasıl bir duygu iyi düşünmek gerek..

Günümüz insanı sevgiye öylesi aç ki, onun üzerine yazılmış yazıları okumaya doyamıyor.. Hele O. Henry'nin bu muhteşem öyküsü olursa.. Bu kaçıncı yıl başı oldu, saymadım, size onun Noel Hediyesi öyküsünü, yeni yıl armağanı olarak verdiğim..

Ben ve bu sütun yaşadığı sürece, her yılbaşı bu öyküyü sizlerle paylaşmaya devam edeceğim..

Her yılbaşı, yeni okurlar da, bu güzelliğin tadına varsınlar..

Her yılbaşı, eski okurlar, bin defa okunsa bıkılmayacak bu keyfi, bir kez daha yaşasın, sevdiklerine bir kez daha sımsıcak sarılsınlar diye..

Sevin ve sevilin dostlarım..

Sevin ve sevilin!..

Sevgi en güzel yeni yıl armağanıdır.

Yeni yılın hepimize yeni umutlar getirmesi dileğiyle..

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