Gencay Hanım (Gürün) aylar önce haber vermişti bir sohbetimizde..

"Harika bir oyun seyrettim, hem İngiltere'de, hem Fransa'da.. Çeviriyorum" diye..

Sonra "Provalara başladık" dedi.. "Cihan, Can ve Cüneyt'le.." Türk Tiyatrosu'nun üç devi söyledikleri.. Cihan Ünal, Can Gürzap ve Cüneyt Türel..

Harika.. Bir tiyatro harikası Sanat!..

Hayatımın en unutulmaz oyunlarından biri.. Eğer tiyatrodan nefret ediyorsanız beni dinleyin, bu oyuna gidin, nasıl sevmeye başladığınızı göreceksiniz..

Anlatacak kelime bulmakta güçlük çekiyorum..

Oyun sırasında kendimi tutmakta güçlük çektiğim gibi..

İçimden katıla katıla gülmek geliyor, öyle gülersem, en önde oturuyorum ya, oyuncuların işini güçleştireceğim gibi geliyor. Kendimi kasıyorum, ter basıyor..

Efendim Can Gürzap, bizim parayla 1 milyar lira civarında para verip bir tablo alıyor..

Tablo şu.. Bembeyaz boyanmış bir tuval..

Bu tuval üzerine gene beyazla, iki çizgi çizilmiş, çaprazlama..

40 yıllık arkadaşı Cihan Ünal'ın tepesi atıyor..

"Bu boka bu kadar parayı nasıl verdin" diye başlıyor oyun.. Ve devreye üçüncü arkadaşları Cüneyt giriyor.. Hani kiminle konuşsa ona "Sen haklısın" diyen tiplerden..

İşte bütün hikâye bu kadar basit.. Ya da basit görünüyor, bu sadelik içindeki inanılmaz insan tahlilleri ile.. Kahkahalar atıyor ama, bir yandan da derin derin düşünüyorsunuz..

Cihan'ın oynadığı tip, aynen ben.. Cüneyt'i de biliyorum.. O da en yakın arkadaşlarımdan biri.. Can'ı ve Canları da tanıyorum..

Bu oyun yaşamın ta kendisi.. Biri dışardan bizim hayatımıza baksa demek, aynen böyle kahkahalarla gülecek.. Tiyatro tam da bu değil mi?..

Ve üç C, Can, Cihan ve Cüneyt nasıl oynuyorlar anlatılmaz.. Üç dev var sahnede..

Birbirini ezmeyen, ezmeye çalışmayan, ötekilere omuz veren, tam takım oyunu oynayan üç dev. Hiçbiri rol çalmaya, bir adım öteye çıkmaya çalışmıyor..

Üçü de hayatlarının en güzel oyununu oynuyorlar..

Bakın size bir tavsiye.. Sakın benim yanlışıma düşüp en öne oturmayın. Sahnenin tamamını bir bakışla görecek kadar geride olun ki, üç devin üçünü de ayni anda görün.. Biri bir şey söylerken öbürlerinin mimiklerini kaçırmayın..

Asıl kahkaha dürtüsü konuşanlardan değil, konuşmayanlardan geliyor.. Üçünün de konuşmadığı bir zeytin yeme sahnesi var mesela..

Sanat'ta her şey harika..

Ne yapın edin bu oyunu mutlak görün..

Yılın değil, son yılların oyunu çünkü..

Ve eğer bu oyundaki üç C'yi bir arada izlemezseniz eğer, bilin ki tiyatro adına kaybınız büyük olacak!..

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