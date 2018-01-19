Düşünmek ve eyleme geçmek için fazla vakit kalmadı. Öbür gün, yani pazar saat 17.00'de Galatasaray'ın kaderi belli olacak.

Ya Özbek Biraderlerin elinde kalacak. Geri kalan tüm malları da satılmış, maddi, manevi tükenmiş, son yıllarda her dal ve kategoride ezeli rakip Fener'in şamar oğlanına dönmüş bir kulüp olarak batacak.

Ya da "Mayısta seçim yapacağım" diyerek aday olan Mustafa Cengiz kazanacak ve Ali Sami Yen'in "Lise"den doğmuş Galatasaray'ı için yaşama ve eski günlere dönme umudu doğacak..

Pazar günü yapılacak seçim budur..

Ya "Yok oluş"a ya "Umut"a oy verecek, Galatasaray Kongresi..

Dün yazdım. Kongreye gitmeyenler, gidip oy kullanmayanlar, kullanıp "Beyaz" atanlar, fiilen Dursun Özbek'e oy vermiş olacaklar ve kulübün başında 3.5 yıl daha çöreklenip "Yok etme" işini tamamlayabilmek için "Baskın seçim" düzenleyen adam ve hazır kıtalarına seçimi peşinen kazandırmış olacaklardır.

Pazar günü, "Dursun Özbek/ Mustafa Cengiz değil, kulübün kaderi oylanacaktır.

Bunu herkes böyle bilsin.

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Medyaya bakın.. Fenerli medyaya..Dursun'un kazanmasını nasıl istiyorlar.. Dursun hemen her gün Galatasaray sayfasının manşetlerinde..Mustafa Cengiz yok.. Ya da en altlardan minnacık..Mustafa Cengiz "Ada'yı sattırmam. Kongre 'Ada Galatasaray'ındır' dedi. İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde Galatasaray bayrağını dalgalandıran bu benzersiz ve manevi değeri ölçüsüz, paha biçilmez hazine, eskisi gibi yaz kış üyelerimizin ve konuklarının hizmetinde olacak şekilde, düzenlenecek ve açılacaktır" dedi. Tek satır okudunuz mu?.Öcal Uluç 15 gün önce "Ada konusu Toki koridorlarına kadar geldi. Açık konuş Dursun Özbek Ada'yı satıyor musun, satmıyor musun" diye sordu. O Öcal Uluç ki, başından beri İgor'a ve Dursun'a desteğiyle biliniyor.Tek kelime çıkmadı Dursun'dan."Sükût ikrardan" yani "Sessizlik, kabul etmekten" gelir, demiş eskiler.Kasten bitirmeyip yarım bıraktığı Mecidiyeköy'deki otel leşinin arsasını da satacak.Sonunda boşalttığı ve iflas ettirdiği kulübü de Çinliler'e ya da Katarlılar'a satıp gidecek..Niye satıyor ve satacak Galatasaray'ın her şeyini..Söyletmeyin beni..İyi düşünün sadece..İyi düşünün, bugüne dek oylarını hep Galatasaray'ı batıracak adamlar için kullanan Kongre üyeleri..Bu defa iyi düşünün.. Çünkü..Galatasaray'ın zaferlerinde çok büyük rol oynamış Erhan Önal'ın beyin kanaması geçirmiş, bilinçsiz, adeta bitkisel yaşarken, zamanın yönetimi tarafından bağlanmış 1200 lira maaşını bile "Tasarruf" diye kesen, ama tüm mallarını sattığı halde, banka borçlarını nerdeyse iki misline çıkaran Dursun Özbek, 3.5 yıl daha mı kalacak, "Yok etme" işini bitirsin..Yoksa mayısta, yani beş ay sonra "Seçim" diyen Mustafa Cengiz'in yakacağı meşale, "Umut ışığı" mı olacak?.Kararı siz vereceksiniz, hiç umutlu olmadığım Kongre üyeleri..Hadi bir, tek bir defa da beni yanıltın!.