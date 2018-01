Gazeteden biraz üzgün çıktım, yazılarımı yazıp.. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başta Alaeddin Yavaşça ve Cemal Reşit Rey'e saygı geceleri, yedi harika konseri, her şey bitmişken, son anda, sebep göstermeden iptal etmişti.

"Neden" diye sormuştum yazımda ben de.. Dün okudunuz.

İşte o yazı daha basılmadan, öğleden sonra haberi aldım..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Hanım, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı (CSO) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki "Beştepe Millet, Kongre ve Kültür Merkezi'nde 18 Ocak Perşembe gecesi (Yani bu gece) Özel Konser'e davet etmişlerdi.

CSO, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı ve First Lady'nin konuklarına konser verecekti, yani..

Bu nasıl zamanlaması müthiş bir mesajdı.

Bir tarafta her şeye muhalif olmak için çırpınanları düşündüm. "Külliye'de CSO" haberine ne yapacak, ne diyecekler diye..

Bir taraftan, akıllarınca durumdan vazife çıkarıp yanlış kararlar alarak yönetimi güç durumda bırakanları düşündüm, tabii..

CSO devamlı şefi, Rengim Gökmen şefimi aradım, hemen..

Çok mutlu ve heyecanlıydı o da..

CSO'nun kuruluşu Osmanlı zamanındaydı.

Dünyanın en eski orkestralarındandı.

Müzika-i Hümayun Yıldız Sarayı'nda çalardı.

Şimdi devamı CSO, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalacaktı. Nasıl heyecanlanmasın Rengim Şefim..

"Çok keyifli, çok dikkatli, özenli ve anlamlı bir repertuar yaptık" dedi.

Dünya klasiklerinden Mozart seçmişlerdi mesela.. Alla Turca.. Hani bizde "Türk Marşı" diye bilinir. Borodin mesela..

Poloveç Dansları.. Tarihleri boyunca Ruslarla savaşan Türk kavmi Poloveçler'in müziği o da..

..Ve bizim besteciler..

Çanakkale Oratoryosu'ndan Çanakkale Türküsü mesela.. Koro ve tenor Caner Akürek.

Sultaniyegah Sirto.. Kürdilihicazkar Longa mesela.. Dinledim onları.. Harika senfonik eserler olmuş ikisi de.

Ulvi Cemal Erkin'in dillere destan Köçekçe'si..

..ve dünya çapında üç tenorumuz Aykut Çınar, Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı'dan, Çökertme Türküsü..

CSO, bu konseri turneye çıkarmalı aslında.. Edirne'den Ardahan'a kadar gitmeliler..

Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşleri Emine Hanıma, ülkem kültürü, sanatı ve sanatçıları adına nasıl yürekten teşekkür edeceğimi bilemiyorum.

Son günlerin değil, yılların en güzel olayı bu, benim için..

***

***

Gene dün öğleden sonra elime aldığım bir gazetede bir resim..Berat Albayrak.. Şimdi Enerji Bakanı..Turgay Ciner.. Şimdi HaberTurk patronu ve iş adamı..Ellerinde makas.. Bir tesis açıyorlar.Erdoğan "Hem madencilik, hem kimya, hem elektrik üretim faaliyetlerini içinde barındıran ve 2 bin 200 kişiye iş kazandıran bu tesisle iftihar ediyorum" diyor.Albayrak "2018 yılının en önemli tesislerinden birini açıyoruz" diyor.Turgay Ciner "Bu tesisle Soda Külü üretiminde dünya 1 numarası olduk.Dünyanın soda külü ihtiyacının yüzde 14'ü Kazan'dan karşılanacak" diyor.Peki nedir bu soda külü!.Dünyada çok az bulunan Trona madeninden elde edilen bir ürün. Ama kaç sanayide kritik madde..Cam mesela.. Deterjan ve temizlik ürünleri mesela..İlaç, gıda sanayileri mesela.Kimya ve metalürji sanayileri mesela.Nükleer santraller mesela..Turgay Ciner "Kimse bize destek olmazken, Sayın Cumhurbaşkanımız destekledi."Burada trona çıkmaz" denerek tüm kapıların yüzümüze kapandığı 80'li yıllara rağmen finansmanı sağlayan DenizBank'a ve genel müdürü Hakan Ateş'e de teşekkür ederim" dedi..Açılan yer, Kazan Soda, Elektrik Üretim Tesisi..İnsanımın yüzünü güldüren,moralini yükselten, yarınlarını aydınlatangüzel şeyler..Onları da yazmamız gerekmiyor mu arkadaşlar?.Turgay Ciner, HaberTurk patronu diye bu işi sadece o gazeteye bırakmak olur mu?.Gazete ve tesis Ciner'in, ama bu vatan, Bizim!.