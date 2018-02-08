Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tam bir ay önce genel seçimler yapıldı. Neler oldu, oluyor ve de olacak, haberi olan var mı?. Daha doğrusu soruyu şöyle sormam gerek.. "Neyin olup bittiğine aldıran var mı?."

Seren Serengil şova manşetler, bol görüntülü ana haberler hazırlayan medyamızda "Kıbrıs" konulu bir haber, bir yoruma rastladınız mı?.

O zaman işte size özet..

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