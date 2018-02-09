Sayın İçişleri Bakanım,

Bir kere daha sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.. Ama 1980'den beri içinde yaşadığım İstanbul'un son yıllardaki sahipsizliğinin verdiği çaresizlik içinde başvuracak başka makam bulamıyorum.

İstanbul'a sahip çıkma makamlarında oturanlar utansın, ne diyim..

Okul servislerinde birbiri ardına yaşanan "Çocuk Cinayetleri" üzerine, "Okul Servisi Yönetmeliği" değiştirildi.

Peki ne oldu?.

Son bir ay içinde üç minik daha, sonuncusu çarşamba günü bir engelli çocuk hem de, serviste unutuldu ve üçü de tesadüfen kurtarıldı Allah'tan..

Bu konuyu yazma kararıyla gazeteye gelirken, bu sabah, gazetemde bir korkunç haber daha okudum.. Bir Yuva'nın, ana okulu bile değil "Yuva"nın bahçesinde manevra yapan okul servisi orda çalışan bir kadını ezmiş ve öldürmüş..

Yahu orası Yuva.. Üç, dört yaşında nerdeyse bebekler var.

Onların bahçesinde bu nasıl manevradır?.

Hani Okul Servisi sürücüleri özel seçilecekti.

Hani, Okul Servisleri'nde sürücü dışında bir de sorumlu hostes olacaktı.

Hani çocuklar mutlak emniyet kemeri bağlayacak ve binerken de, inerken de sayılacaktı.

Hani bin türlü önlem alınacaktı, bu unutkanlık, daha doğrusu aldırmazlık ve umursamazlığın önüne geçilecekti?.

Şimdi tekrar soruyorum Sayın Bakanım..

Son ay içinde serviste unutulan iki çocuktan sorumlu olan Sürücü, Hostes, Okul Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkanları için soruşturma açıldı mı?.

Kimlere açıldı, sonuç ne oldu?.

Kimlere açılmadı?. Niçin?.

Bu sorularıma ne vilayet, ne belediyeden sahiplenip cevap verecek çıkmaz, Sayın Bakanım, bu yüzden sizi rahatsız ediyorum zaten!.

Ben bu Belediye'den şunu da sordum..

İstanbul'da kaç servis plakası var?.

Bunların kaçı Okul Servisi?.

Üzerinde "Okul Servisi" işareti taşıyanların kaçı gerçekten Okul Servisi?.

Akşam üzeri hem de Sabah ve ATV binalarının önünde, Balmumcu ve Ihlamur'da dizi dizi Okul Servisleri park edip trafiği, en kritik arterlerde trafiği tıkayanlar da Okul Servisi görüyorum, ama civarda okul mokul yok. Onu da biliyorum.

Okul Servisi lisansı almanın trafik ya da vergi falan gibi konularda avantajı ve avantası mı var ki, bir tek öğrenci bile taşımayan Okul (!) Servisleri var bu kentte Sayın Bakanım..

Bir de o tüm mesaisini çay kahve makam odasında geçiren Trafik Müdürünüze sorun bakalım..

Mesela Emniyet Kemeri bağlatmadığı için kaç servis şoförüne ceza kesilmiş?.

Emniyet Şeridini ihlal ettiği için kaç servis şoförüne ceza kesilmiş.

Hem de "Deprem Acil Yolu" ilan edilmiş, duraklaması bile yasak Büyükdere Caddesi üzerine, mesela Astorya karşısına her gün saat 15.00'ten itibaren, hem de duble park edip bekleyerek, 15.00- 19.00 gibi en yoğun saatlerde trafiği kilitleyen ve devleti, "DEVLET"i hiçe saydığını ilan eden bu sözde okul servislerine, 2018 değil, koskoca 2017'nin 365 gününde kaç ceza yazılmış?.

..Ve gene sorun bakalım Sayın Bakanım,

Halkın ağzına pelesenk "Trafik Polisleri ikinci maaşlarını Servislerden alıyor" lafının sebebi nedir?.