"Türkiye'nin Afrin'deki operasyonunu bir 'zafiyet' olarak değerlendiren güçler, Kıbrıs oyununu sahneye koymak için gün sayıyor.

Bunu nerden mi çıkarıyoruz?

Rum yönetiminde yeniden Nikos Anastasiadis'in Başkan seçilmesiyle yaşanan hareketlilikten!

Rum medyasına sızan haberler de işin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Fileleftheros gazetesindeki haber çarpıcı bir bilgiyi barındırıyordu.

Gazeteye göre Birleşmiş Milletler (BM) 'Halkın referandumda izleyeceği tutumdan korkuyor ve bu amaçla baskı yapmayı planlıyor..' Bir anlamda, ortaya çıkacak planı iki halk ne olursa olsun kabul etsin isteniyor.

Ki BM ve uluslararası güçler ve en dikkat çekicisi ABD, Kıbrıs'ta bir oldubittiye getirilecek çözümü desteklemek için harekete geçmiş durumda.

Afrin operasyonunu durduramayan ABD, karşılık olarak Kıbrıs'ta bedel ödetmeye çalışacak" dedi, bir Kuzey Kıbrıslı bir önemli dostum bana..

"Manipüle haberlere hazır olmalıyız. Zorla bir birleşme olsun, Türkiye Ada'dan çıkarılsın planı devrede" diye de ekledi. O zaman "Biraz daha anlat" dedim. İşte söyledikleri..

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