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HINCAL ULUÇ
23 Mart 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Şok!

Uber/ Taksi yazımı yazarken, bir şeye bakmak için ipadimi açtım ki, ekranda bir haber başlığı..
"Doğan Gurubu tüm yayınları, Demirören Gurubuna satılıyor.." Yani Hürriyet, Posta başta gazeteler, Kanal D, CNN başta kanallar Milliyet ve Vatan'ın sahibine gidiyor. Görüşmeler başlamış.
Milliyet ve Vatan da Doğan gurubundaydı önce. Aydın Bey, onları Demirören'e satmıştı. Şimdi de kalanları..
O satılacak yayınlarda binlerce meslektaşım çalışıyor, fikir ve kol işçisi olarak..
Ben bu hale geldiysem, onlar kim bilir ne durumdadır, düşünüyorum..
Allah hepsine kolaylık versin!.

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