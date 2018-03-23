Gazetelerde durmadan haberler, yorumlar..

Okuyorsunuz..

Okuyorsunuz da işin iç yüzünü biliyor musunuz?.

Uber ne mesela?.

Yasal bir şirket mi?. Yoksa korsan taksiciliğe giydirilmiş bir kılıf mı?.

Polis Uber'leri durduruyor mu?.

Durdurursa ne yapıyor?.

Uber'i ülkemizde kim yönetiyor?.

Bu yöneticiler hakkında savcılar, polisler işlem yapıyorlar mı?.

Ortada kıyamet kopuyor..

Konuşan yetkili yok!.

Araştıran var mı?.

Devlette, medyada araştıran?.

O zaman bu iş nasıl çözülecek?.

Kaç Uber'ci dayaktan öldürülene kadar bekleyeceğiz?.

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