"Bir ilkbahar sabahı Güneşle uyandın mı hiç" der, Erdoğan Berker'in dünya güzeli şarkısı.. İnsana, gerçekten "Çılgın gibi koşarak kırlara uzanma arzusu" verir, ilkbahar güneşi..

Van'da hatırlıyorum ilk.. Yaşım beş.. Nasıl koşardık kırlara.. Sonra Bandırma..

Paşabayırı.. Evimizin bahçesi kıra bağlanırdı zaten.. Nasıl koşardık o kırlarda..

Dün sabah, pancurların arasından sızan güneşle uyandığımda, baktım, Erdoğan Berker'in şarkısını mırıldanıyorum..

Fırladım yataktan.. Evet.. Resmen fırladım..

Pancurları açtım ki, her sabah bahçemi mamaları için ziyaret eden kedilerim koşuşuyor, yedi sekiz tane.. Onlar da zıp zıp zıplıyorlar, camda beni gördükleri için.. Ve..

..ve arkadaki tarhta Gürsel Ustamın diktiği laleleri gördüm.. Açmışlar..

Dudaklarımdaki şarkı değişti.. Erdoğan Berker gitti, Münir Nurettin geldi..

"Erdi bahar sardı yine neşe cihanı Eğlenelim, raks edelim Lale Zamanı..

Dalda bahar, sinede yar, Badeler elde..

Ruhumuzu şad edelim, bezm-i ezelde!." Ne severim bu şarkıyı.. Ne muhteşem söylerdi Münir!.

Akşam masada günün yorgunluğunu tek rakısı ile gideren babama, hele zamanın tek eğlencesi radyoda Münir bu şarkıyla eşlik ederse, bahar ve laleler, salonumuza dolardı sanki..

Doğan Canku düzenledi. Modern Folk Üçlüsü çok seslendirdi bu şarkıyı..

Şan Sineması konserinde onlar sahnede söylerken ben en ön sırada Münir Baba'nın yanında oturuyordum.. Konser sonu kuliste nasıl sarılmıştı çocuklara..

Lale Zamanı'nı bu kadar güzel anlatan bir şarkı daha yoktur.. Vecdi Bingöl'ü de anmak lazım, dizeleri için..

Lale Zamanı ya.. Tam da Lale Zamanı İstanbul'da..

Bulvarların ortasında Laleler.. Oto Yolların kenarında laleler..

Ama asıl iki parkta laleler..

Lalezarlar!.

Avrupa Yakası'nda Emirgan Parkı.. 3.5 milyon Lale var.

Anadolu tarafından Göztepe.. 1.7 milyon Lale var..

1-30 Nisan Lale Festivali'ni kutlayan İstanbul'da Lale cennetleri bu ikisi değil..

Gülhane, Zeytinburnu, Beykoz, Çamlıca, Fethi Paşa Koruları da var..

Bunları görmeniz gerek.. Kanada, Avustralya'da yaşıyor olsanız bile görmeniz gerek, ille de Emirgan'ı..

Ben tanıdığımda, Parklar ve Bahçeler Müdürü'ydü. Şimdi en tepede Daire Başkanı.. İhsan Şimşek.. 2004'ten beri İstanbul'u bezeyen adam.. TEM ve E-5'te gitmeyi keyif haline getiren o.. Oto yol kenarları, dünyaca ünlü Lüxemburg Bahçeleri sanki, Paris'in..

Ama bu Lalezarlar başka..

Asıl 11 Nisan'da, Sultan Ahmet'te olmak lazım..

Orada 565 bin laleden oluşan toplam 1743 metrekarelik bir Lale Halısı göreceğiz..

Bir ilkbahar sabahı güneşle uyanmak ne güzel..

Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Gerçek..

Ama güzel çok güzel şeyler de oluyor, ülkemde..

Yatmadan önce televizyonda izlemiştim, Afrin'deki kahramanları ziyarete giden ünlüleri.. Sanatçı, sporcu kimler kimler.. Kamuflaj kıfayetinde Baş Komutan da orda.. Cumhurbaşkanı..

Mehmetlerin keyfini görmek ne güzeldi..

En sevdiklerini yanları başında görmek, onlarla resimler çektirmek..

Süper Lig'de oynadığı ilk maçta beş gol yiyen Kayseri Kalecisi Vedat'ı maçın sonunda Fener Kalecisi Volkan'ın kucaklaması ne güzeldi.. Kayseri seyircisinin o genç adamı sahiplenip bağrına basması..

Bugün, yani bu yazıyı yazdığım gün, gene güzel bir olay izleyeceğiz ekranlarda..

Akkuyu Nükleer Santralı'nın temelini Erdoğan ve Putin birlikte atacaklar..

Ekonomik önemi müthiş. Ama siyasal önemi daha da müthiş..

Sakın ola "Nükleer enerji olur mu" demeyin.. Bu ülkede karşı çıkılmayan, protesto edilmeyen enerji türü var mı?.

Termik santral!. Çevre dumana boğuluyor. Tarım ölüyor. İnsan sağlığı tehlikede.. Hidro elektrik santral..

Barajlar ne değerli tarım ve tarihi alanları sular altına alıyor. Zaten ömürleri de kısa..

Doğal Gaz santralı.. Dışa bağımlı enerji olur mu?.

Rüzgar Enerjisi.. Siz o dönen devasa pervanelerin diplerine ve çevreye verdiği zararı biliyor musunuz?.

Komşudan ithal.. Koskoca Türkiye elektrik mi ithal ediyor.. Tu..Tu.. Tu..

Ayıp.. Ayıp.. Ayıp..

O zaman enerji kısıtlaması.. Rezalet..

Evler perişan.. Fabrikalar durdu.

Güvenilir enerji olmayan ülkede ekonomi de, yaşam da çöker..

Nükleer enerji, dünyanın geleceği..

Fransa, Belçika nükleer enerjiyle yaşıyor.

Burnumuzun dibinde Bulgaristan..

Türkiye kalkınacaksa demiyorum, "Yaşayacaksa" Nükleer enerji şart.. İşte bugün Türkiye'de mevcut, yukarda sıraladığım bütün türlerdeki santrallerin hepsinin toplam ürettiği elektriğin yüzde 10'u gibi bir devasa elektriği, tek başına Akkuyu üretecek, Cumhuriyet'in 100. Yılında..

Ne güzel..

Bir ilkbahar sabahı güneşle uyanmak ne güzel!.