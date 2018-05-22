"Galatasaray'ımızı 21. şampiyonluğuna ulaştıran sevgili hocamız Fatih Terim'i, teknik heyeti, futbolcularımızı tüm emeği geçenleri ve Galatasaray'ımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Galatasaray taraftarını gönülden tebrik ediyoruz. Her şey Galatasaray için, Yaşasın Galatasaray." Galatasaray'ın 21. şampiyonluğu sonrasında yayınlanan bu kutlama mesajının altındaki imzaya bakar mısınız?.

"Dursun Aydın Özbek ve Ekibi." Hangi ekip bu?.

26 Mayıs'ta yapılacak kongreye Mustafa Cengiz'i devirmek için hazırlanan "Dursun ekibi!."

Galatasaray'ın parasını har vurup harman savuran, kulübün en büyük mal varlıkları Florya ve Riva'yı satan, buna rağmen borçları katlayarak giden Dursun vardı ya, işte o!.

Yarıda bıraktığı "Galatasaray'ı yok etme" işini tamamlamak istercesine, hiç yüzü kızarmadan yeniden aday olan Dursun!.

Kutlamaya bakar mısınız?.

Tek isim Fatih Terim..

Yönetim yok.. Başkan yok.. Futbol Şubesi sorumlusu yok..

Çünkü Mustafa Cengiz demez.. Diyemez.. Abdürrahim Albayrak hiç diyemez..

"Fatih Terim" derse sadece, şampiyonluğa kendi sahip çıkacak.. "Algı operasyonu!."

"Fatih'i ben getirdim" diyor, perde arkasında. Perde önünde de medya fedaileri yazıyor açık açık.. "Dursun'un getirdiği Fatih Terim" diye..

Yalan!. Terim'i Dursun getirmedi. Dursun hatta ayağına gitti Lucescu'nun, iki ayda yalvar yakar randevu alarak.. Luce, Galatasaray'ın tapusunu da isteyince eli boş döndü. Ama Luce onu kullanıp, Yıldırım denen Başkanla (!) hem de nasıl ballı bir sözleşme yaptı.

Tribünlerde "Fatih Terim" diye kıyametler kopunca, Luce de milli takıma gidince, paçayı kurtarmak isteyen Dursun, Fatih'e teklif yapmak zorunda kaldı. Ardından da, baskın seçim kararı aldı ki, Galatasaray'ın tepesine 3.5 yıl daha çullansın..

O dönemde kimse çıkmadı karşısına. Nerdeyse tek başına girecekti ki, Mustafa Cengiz "Olmaz böyle şey" dedi. Son anda aday oldu. Karşısına çıktı Dursun'un..

Ve de devirdi.. 3.5 yıl kulübün başında kalabilirdi. Reddetti. Baskın seçimi eliyle itti. "26 Mayıs'ta olağan seçimi yapacağız" dedi.

Ondan sonra Dursun yeniden iştahlandı ve çalışmaya başladı..

Nasıl mı?.

Onu da yarın anlatacağım..

Çünkü 21. şampiyonluğu kazanmak kadar önemli, 26 Mayıs'ta seçimi Dursun'a kazandırmamak..