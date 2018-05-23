Galatasaray'ın sonu geliyor, çünkü Dursun geliyor.. Kulübü batıran Dursun, 26 Mayıs Kongresi'nde yeniden başkan seçilecek. Ne yazık ki gerçek bu..

Saçma sapan transferlere ve bu transferleri kulübe getiren menecerlere milyarlar ödeyen Dursun, kaldığı yerden devam etmek için tüm önlemleri aldı.

Bu konuda fevkalade başarılı olduğunu söylemek mümkün..

Öyle insanları susturdu kenara çekti, öyle insanları yanına aldı ki, kendimden şüphe ederim, onlardan etmezdim.

Mesela Taner Aşkın..

Dursun hakkında Divan'da, geçiniz, artık yüzü olmadığı için uğramaz olduğu salı toplantılarında söyledikleri kulaklarımda.. Bana verdiği dosyalar masamda..

Bu Taner Aşkın, yani Dursun'un Galatasaray'ı mali bakımdan nasıl çökerttiğini en iyi bilen adam şimdi Dursun'un listesinde 1 numara..

Taner'i bile ayarlayan, başkalarını ne yapmaz?.

Şimdi seçime dört aday giriyor..

Laf.. Seçime 2 aday giriyor. Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek..

Öbür ikisi, Fatin ve Ozan kazanamayacaklarını bile bile aday oldular. Amaç belli.. Mustafa Cengiz'in oylarını bölmek ve Dursun'un yolunu açmak..

Galatasaray Başkanı iki dereceli seçimle belirlenmiyor, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi. Tek tur. En fazla oy alan kazanacak.

İkisi yüzde 25, birisi yüzde 24.5 alsa, yüzde 25.5 alan kazanacak.

Şimdi söyleyin bakalım bu bölünme kime yarar?.

Galatasaray Başkanlığına aday olacak kadar iddialı bir isim bu basit gerçeği bilmez mi?. Bilir tabii. Bile bile giriyorsa, bu ne demek?.

Hiçbiri inkâr etmesin..

"Ben gizli Dursuncu, onun fedaisiyim. O kazansın diye oyları bölmeye geldim" demek. Çocuklar bile anlar.

Anlayın bunlardaki Galatasaray sevgi ve aşkını..

Dursun'un askerlerinin ne olduğunu Divan'da ve Mali Kongre'de gördük. Onun kilit oyları var.. Nasıl kilit bunlar, peki?. Konuşturmayın beni.

Bu kilit oyları geçmenin yolu, Dursun'un karşısında bloklaşmak, bölünmek değil.

Ama Ozan ve Fatin diye, 1981'den beri İstanbul'da yaşayan 60 yıllık bir gazeteci olan benim bile adlarını ilk defa duyduğum, yüzlerini görsem tanımam iki zat, bile bile, alenen, resmen oyları bölmek ve Dursun'u kulübün başına getirmekte anlaştılar. Yaptıklarının anlamı bu.. İnkâr edemezler.

Bu durumda Galatasaray'ı Dursun felaketinden kurtarmanın tek yolu kalıyor..

Dursun'un askerlerini geride bırakmanın tek yolu, Kongreye en az 7 bin üyenin gelmesi.

Gelirler mi?. Bugüne kadarki katılımlara bakarsanız, mucize olur.

Yani, Galatasaray'ın işi mucizeye kaldı..

Yarın devam edeceğim. Çünkü konu Galatasaray'a Şampiyonluk keyfini dahi yaşatmayacak kadar önemli..