Hayır, bu Mustafa Cengiz'in değil, Galatasaray Kongresi'nin zaferidir.

Bu Kongre, benim "Aranızda bulunmak bana artık gurur vermiyor" diyerek istifa ettiğim 2000'li yılların başından beri, kendisini yöneten Derin Akıl'a uymadı. Bu defa "Dazlaklar" dediğim Liseciler'in borusunu üflemedi. Bu defa "Galatasaray"a sahiplendi.

Bu defa oyunu "Galatasaray" için kullandı.

Bu Galatasaray Kongresi ile gurur duyuyorum..

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