Galatasaray Kongresi bugün belki de kulübün kaderi olacak bir oylama yapacak.

Ya "Kaldığı yerden devam edecek" ve kulübü eski "Zafer Günleri"ne, her dalda zafer günlerine döndürecek bir yönetim seçecekler.

Ya da "Bıraktığı yerden ele alacak" ve kulübü tümüyle bitirecek bir yönetimi başa getirecekler.

Şimdi başlığıma dikkat çekiyorum..

Türkiye Ligi Galatasaray'ın şampiyonluğu ile biter bitmez, İki Yıldırım'ın, yani Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu gazeteler bir, Aziz Yıldırım'ın yıllardır sözcülüğünü yapan gazeteler iki, hepsinde bir "Dursun gazlaması" başladı. Ayni yerden emir almış gibi, ayni tür haberler, yorumlar her gün manşet oldu..

"Bu şampiyonluğu, Fatih'i iş başına getiren ve transferleri yapan Dursun kazandı" dediler, alenen, resmen.

Ardından hemen Kongre havasına girdiler ve verdiler Dursun'a gazı.. Verdiler Dursun'a gazı.

Çünkü iki Yıldırım da Dursun'un gelmesini ve başladığı "Galatasaray'ı bitirme işi"ni tamamlamasını istiyordu.

Bugün Galatasaray camiası, nasıl tarihin "En çok Galatasaray Şampiyonluğu gören Fener Başkanı" ünvanlı, Galatasaray 2 Yıldızlı iken, Fener'in başına gelip, 4'üncü yıldızı gören ve bu sezon da 5'inci Yıldız'ın ilk adımına şahit olan Aziz'in devam etmesini istiyorlarsa, onlar da Dursun'u istiyorlar..

İstiyorlar ki, bu ülkeye basketbolu getiren, Yenilmez Armada ünvanı ile tarih yazan Galatasaray'ın, Dursun siyaseti ile başta basketbol, tüm futbol dışı dallardaki yok olması devam etsin, Dursun'un menecerlere (!) milyonlar kazandıran transfer politikaları ile kulüp mali bakımdan iyice batsın, Dursun artık satacak mal da bırakmadığı için, alacaklılar Galatasaray'ın iflasını istesinler. Meydan, baskette, voleybolda, kürekte, yüzme, yelken ne kadar spor dalı varsa hepsinde onlara kalsın..

Bu Dursun, bu batırma işlemini devam ettirebilmek için, olağan kongreyi öne çekmişti. Kazanacağından emindi. 3.5 yıl daha kalıp işi bitirecekti.

O zaman onun tüm hesaplarını sıfırladınız, siz üyeler.. Mustafa Cengiz kazandı ve dedi ki.

"Ben 3.5 yıl iş başında kalmayacak, Mayıs ayında Kongre'yi yeniden toplayacağım." Sözünü tuttu. O Kongre işte bugün.

Ne var ki, kulübü, hem mali, hem sportif çökerten Dursun boş durmadı. Etrafında topladığı askerleriyle Divan'ı ele geçirdi. Orda şov yapmasına da siyaseti hiç bilmeyen Mustafa Cengiz izin verdi.

O şovla bugün Kongre'ye geliyor Dursun askerleri.. Aslında çoğunluk Dursun'a karşı olanlarda..

Ne var ki, dedim ya siyasetten hiç anlamayan Mustafa Cengiz, "Dursun'a karşı olan" saftaki diğer iki aday, Ozan ve Fatin Beylerle, Galatasaray'a sahip çıkanların tüm gayretlerine rağmen ortak zeminde buluşamadı.

Şimdi bir yanda Dursun Cephesi var.. Öte yanda karşı olanların cephesi yok. Parçalanmış Karşılar bugün birbirlerini vurup, Dursun'a çalışacaklar.

Hangi Dursun'a..

Mesela Taner Aşkın gibi birini aklım hâlâ almıyor, yanına çeken Dursun'a.. Faruk Süren gibi bir efsane başkanın damadı Burak Elmas'ı Mustafa Cengiz'i paralamak için piyon gibi kullanan Dursun'a..

Bir yanda "2 Yıldırım"ın Dursun medyası.. Öte yanda Dursun'a karşı cepheyi paramparça edenler..

Kongre üyeleri..

Böyle bir ortamda "Doğru" oy kullanabilirseniz, Galatasaray'ın yolunu açarsınız.

Onun için "Kişiler"i düşünmeyin. Galatasaray'ı düşünün, oyunuzu zarfa koymadan önce..

O oy, İki Yıldırım'ın istediği "Galatasaray bitsin" oyu mu olacak, yoksa "Kaldığı yerden devam" oyu mu?.

İyi, çok iyi düşünün.

Bu kulübü, Yıldırımlar'ın değil, "Galatasaraylılar"ın yönettiğini ve de yöneteceğini dosta düşmana gösterin.

"Galatasaray, Galatasaraylılarındır" deyin.