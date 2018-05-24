Aslında bu yazım, Sabah Okur Temsilcimiz İbrahim Altay ile bir dertleşme.. Aslında Dilek Yaman konusunda ikinci dertleşmemiz olacak bu. İstediği zaman nasıl kusursuz, eksiksiz, nasıl "Ödüllük" haberler yazdığını gördüğüm, bu sütunlarda da övdüğüm Günaydın ekimiz muhabiri Dilek Yaman, devam etmekte olan bir davayı etkilemek için yazıldığı açıkça belli bir Neşe Sapmaz haberi daha yarattı.. Haber ayni simge fotoğrafla kapak oldu, Günaydın'a.

Dilek bu haberi yazarken de, resmen "Fahişelik"le suçladığı Neşe ile gene konuşma gereği duymadı.

Neşe ile İstihbarat Şefi Nazif konuşmuş. Neşe'nin ona anlattıklarını dün köşemde okudunuz. Haberin yanında minnacık iki satır çıktı oysa. Üstelik o iki satır bile "Sabah.com.tr"de yok. Oraya konmadı. Bütün internet siteleri, haberi sadece Dilek Yaman'ın yazdığı kadarı ile okudular.

Dilek'in haberi "Olaylı davada yeni tanık çıktı" başlığı taşıyor. Oysa ortada yeni tanık yok. Cinsel taciz mesajları atan Ümit Arıkan, Neşe dava açınca, karşı şantaj davasını arkadaşı Yaşar İrvul'un şahitliği ile açmak istemiş, ama mahkeme reddetmişti.

Dilek Yaman da haberinin içinde "Yapımcı Y.İ.'nin de tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı" diyor. Ne demek ortaya çıktı.. O adam davanın açılma sebebi tanık.. Durmadan Neşe Sapmaz haberi yapan bir muhabir, davanın baş dayanağı şahit Yaşar İrvul'dan haberdar olmaz mı?. Eski haberini yeniden yazmak, eylül duruşmasından önce algı yaratmak için "Yeni tanık çıktı" der mi?. Diyebilir mi?.

Arıkan'ın davası geri çevrilirken, Neşe'nin açtığı Cinsel Taciz davası kabul edilmiş ama, Ümit Arıkan hiçbir duruşmaya gelmemişti. Yargıç eylüle ertelediği duruşmaya Arıkan'ın bu defa polis tarafından zorla getirilmesine karar vermişti. Panik bundandı.

Yapımcı Yaşar İrvul, Dilek Yaman'a "Arkadaşım Ümit'i korumak için Neşe'ye 30 bin lira gönderdim" demiş. Haberde okudum.

Ama Dilek sormamış, "Yaşar Bey, arkadaşınız suçsuzsa, yani Neşe'ye mesajlarıyla cinsel tacizde bulunmadıysa, niye 'Koruma' gereği duydunuz, korkunuz neydi?."

Yaşar İrvul, belgelerden söz etmiş. Dilek onları da yazmış ama gene sormamış..

"Bu belgeler varsa, Ümit Arıkan'ın Şantaj davasını mahkeme niçin reddetti?."

Haberde Yaşar İrvul'un "Neşe'ye peyderpey 30 bin lira gönderdim" dediği de yazılı ve Dilek gene sormamış..

"Siz yapımcısınız. Neşe de oyuncu ve sunucu.. Onunla sözlü bir iş anlaşması yapmış ve peyderpey 30 bin lirayı da avans olarak göndermiş olamaz mısınız?. Bu piyasada çok uygulanan bir yöntemdir. Kimse de garipsemez."

Ve Sevgili Okur temsilcim,

Bir genç ve ünlü kadının adı üzerinde "Fahişe algısı" yaratabilecek bu haber dizisini sürdüren Dilek Yaman, geçen defaki uyarına rağmen bu feci ithamlarla dolu, yeni gibi sunduğu eski haberinde gene Neşe Sapmaz'a tek satırla yer vermemiş..

"Yeni tanık çıktı, bunları söylüyor, ne diyorsun" dememiş. Çünkü diyememiş. Çünkü Dilek biliyor ki, tanık yeni değil. Tersine şahitliği mahkemede dikkate alınmayan en eski, yani ilk tanık. Geri çevrilen dava onun şahitliği ile açılmak istenmişti. Onun için Neşe'ye soramaz. O eski haber o zaman yeni haber diye sunulamaz.

Arkadaşını korumak için ona buna peyderpey para dağıttığını itiraf eden Yaşar İrvul, dağıtım listesine beni de alır mı acaba?.

Kaç para istesem dersin, Sevgili İbrahim?.