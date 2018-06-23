Başlığa bakıp sizinle alay ettiğimi düşünmeyin.

Öyle bir saygısızlığı yapar mıyım?. Ama alay eden var..

Hem de milyonla seyircisiyle alay eden var.. Resme bakın ve alt yazıyı okuyun..

Bu ülkenin ilk haber kanalı, bu işin öncüsü NTV diyor ki!.

"Messili Arjantin Hırvatistan'ı 3-0 yendi!." "Arjantin Hırvatistan'ı 3-0 yendi" demiyor dikkat buyrun..

Maçın izlendiği havasını vermek için bir de "Messili Arjantin" diyor üstelik..

Bu "Alay" değil de nedir, Ferit Bey!.

Bu defa, NTV'yi yönetenlere değil, bu ülkenin en iyi sporseverlerinden biri olduğunu şahsen bildiğim Ferit Şahenk'e hitap ediyorum.. Çünkü ben bu kanalı yönetenlere "Haber kanalının en önemli adamı, alt yazıları yazandır" dedim.. Belki de yüze yakın yazı yazdım ama anlatamadım.

Getirip en ucuz adamları, stajyerleri koydular oraya.. Ne rezil hatalar yapıldı o alt yazılarda.. Ne önemli haberler atlandı, ne lüzumsuz haberler, uzun uzun, hatta 10- 15 cümle ile verildi. Bütün dünyaya haber veren, CNN, BBC alt yazı loopları en fazla 2 dakika sürerken, NTV, 10- 15 dakika süren looplar yaptı, bu yüzden. 24 saat evvelin haberi, hiç utanmadan "Son dakika" diye verildi.

Maddi hata yapıldı. İsimler yanlış yazıldı. O yanlış 24 saat ekranda kaldı. Çünkü yüzlerce insanın çalıştığı NTV'de kendi kanalını izleyen ve yanlışı bir telefonla uyarma zahmetine katlanan tek kişi yoktu..





İşte sonunda bu da oldu Ferit Bey!.

Kimse "Hata" deyip örtbas etmeye kalkmasın. "Messili Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 yendi" alt yazısı bir hata değildir.

Baştaki "Messili Arjantin" lafı sonucun maç izlenerek yazıldığını göstermektedir.

Ortada hata yok, yüz kızartıcı bir yanlış var, Ferit Bey!.

Bu hata değil, gayri ciddiliktir..

Laubaliliktir. Baştan savmacılıktır..

..Ve Ferit Bey, bunun özürü, mözürü yoktur.

Fotoğraftaki resimde, alt yazının üzerinde o an okunan haberin başlığı var..

"Arjantin elenmenin eşiğinde.." Yani, haberin doğrusunu biliyor kanal, ama alt yazıda kendisini tekzip ediyor.. Diyelim hava alanındasınız ve uçağa giderken bu ekranı gördünüz?.

Ne düşünürsünüz?. 30 saniye sonra üstteki haber bitecek.

Sadece alt yazı kalacak..

Siz "Arjantin galip" diye uçağa bineceksiniz..

İndiğinizde bir bakacaksınız ki, durum tam tersi?.

NTV hakkında ne düşünürsünüz?.

Ferit Beycim.. Tekrar ediyorum. Bu alt yazı laubaliliği, gayri ciddiliği ve baştan savmacılığı kanalınızda yıllardır devam ediyor.

Yıllardır uyarıyorum. Ama rezaleti gören, aldıran yok..

***

Benzeri hatayı, 1956'da dünyanın en ünlü gazeteleri ve radyoları yaptılar..İstanbul'da oynanan özel maçta Türkiye, zamanın efsane takımı Macaristan'ı 3-1 yenmişti, İnönü Stadı'nda.. Ben de kapalı tribündeydim, ağbimle.Ortaokul öğrencisi olarak..İngiltere'yi Wembley'de ilk yenen takımdı Macarlar.. Hem de 6 gol atarak.. Almanlar dahil önlerine geleni, beşer, yedişer atıyordu, Koçis, Puskas, Hidekuti ve Czibor'lu kadro.. Onları yenmiştik işte.. O zaman televizyon yok.. İnternet yok. Özel maç ya.. Bir ajans geçmiş haberi "Türkiye 3- Macaristan 1" diye..O haberleri de okuduk sonra bizim gazetelerde. Ne gülmüştük.Şimdi böyle bir hata yapılmasına imkân var mı?.Herkes ekran başında.. Herkes canlı izliyor "Messili" Arjantin'i..Ki aslında o laf bile yanlış bir bakıma..O maçta "Messili" miydi gerçekten Arjantin?.Messi'yi gören oldu mu içinizde sevgili okurlar?."Hırvatistan Messisiz (!) Arjantin'i, 3-0 yendi" muhteşem bir satır olurdu oysa.."Biri takımına 4 puan kazandırdı, 4 golle..Öbürü, bu ikinci Dünya Kupası Finalleri..Arjantin'e ne kazandırdı?.Haydi Ronaldo neyse?. Bir de Maradona ile mukayese ediyorlar..Santranın 10 metre gerisinden aldığı topla 8 İngiliz'i ipe dizen ve golü atan Maradona ile..Arjantin'e Dünya Kupaları kazandıran Maradona ile bu Messi öyle mi?.Hırvat maçında tribünde tırnaklarını yiyen Maradona sahada olsa, inanın Messi'den daha faydalı olurdu!.