Valla, "Geyik yapmak"tan hoşlanıyorsanız, dostlarınızla bu filme gidin. Çıkınca sabaha kadar geyik yaparsınız.

Ben kardeşim Kemal ve eşi Nükhet'le ve yardımcılarım Ercan ve Caner'le gittik. Çıktıktan sonra saatlerce konuştuk. Sabah kalktık, gene ayni geyik..

Hangi geyik?.

"Kutsal Geyiğin Ölümü!."

Filmin adı bu.. Aslında geçen kasımda vizyona girmiş. Atlamışım. Bu defa biraz da tesadüfen gittik ki, çok iyi etmişiz.

Cannes Film Festivali'nde senaryosu ödül kazanmış.

Yönetmen Yorgos Lanthimos senaryonun da yazarlarından biri. Birinci Yardımcısı da Atilla Salih Yücer. Türk.. İşte geyik başladı bile..

Filmin açılış sahnesi için bir geyik de benden.. O sahnede gördüğünüz açık kalp ameliyatı gerçek. Bir ameliyat anında filme alınmış yani. Belgesel gibi..

Kutsal Geyik ne peki?.

Truva savaşına giden Agamemnon Tanrıça Artemis'in Kutsal Geyiğini kazara öldürür. Tanrıça da, Agamemnon'un gemilerinin rüzgarını keser.

"Geyiğime karşı kızını kurban etmezsen, rüzgarını geri vermem" der. Mitoloji böyle.. Agamemnon sonunda ülkesi uğruna kızını kurban etmeye razı olur. Sunak taşına kızını yatırır. Tam kafasını kesecekken, Tanrıça, kızı geyiğe çevirir.

Yani filmin adı Yunan Mitolojisi'nden.

Peki olay!.

Filmde gerçekten muhteşem oynayan Barry Keoghan diye bir delikanlı var. İnsanı çarpıyor. Babası bir ameliyatta ölmüş. Ameliyatı yapan Doktoru buluyor. Colin Farrell.. Eşi (Nicole Kidman) ve küçük oğlu ve ergenlik çağındaki kızı ile yaşıyor. Doktora diyor ki, "Eşin, oğlun, kızın birer birer ölecekler. Önce ayakları tutmaz olacak. Sonra yemek yemez olacaklar. Son aşama, gözlerinden kan gelecek.. Bu laneti kaldırmak istiyorsan tek çaren içlerinden birini seçip, sen öldüreceksin. Ben de, hem babamın intikamını alacağım. Hem de benim çektiklerimi sana çektirmiş olacağım.."

Buyrun size film..

Valla biz ailecek nefes kesip izledik, bu aksiyonsuz, bol diyalog üzerine kurulu filmi..

Ben 10 üzerinden 10 verdim kendi hesabıma..