Sevgili Spor Müdürüm, Murat Özbostan'a içten bir önerim var..

Maç çerçevelerinde sporculara not vermekten vazgeçsinler.

Hele gece maçlarında bu notların nasıl baştan savma, nasıl daha maçın 20'nci dakikası oynanırken yazıldığı, biterken tabelaya göre bir iki düzeltme yapıldığını bilmeyen kalmadı.

Okur bakmıyor bile.. Bakarsa gülmek için bakıyor..

Namık Ağabey, Milliyet'te yıldız tablosunu icat ettiği zaman, ertesi gün gazeteyi nasıl heyecanla bekler, nasıl yıldızlara bakardık, ağbimle iyi biliyorum..

Sonra biz Yeni Gün gibi minnacık bir Ankara Gazetesinde o çerçeveyi hazırlarken, tüm spor servisi nasıl tartışırdık, onu da hatırlıyorum.

Bir defasında Fenerli Şeref'in (Has) notu 6 mı, 7 mi olsun diye, tam 3 saat münakaşa etmiştik. "Topu topu 1 numara" değildi mesele çünkü. 6 "Orta" idi. 7 ise "İyi.."

Bak Murat.. Belçika Brezilya'yı yenerken takımın en kötüsüydü Eden Hazard.. 9 verdi servisin. Fransa'ya yenilirken ise, bu defa arkadaşları başta Lukaku, de Bruyne ve Chadli dökülürken, tek başına nasıl muhteşem bir mücadele verdi ayni Hazard. Ama tabelacılık yapma adeti yüzünden bu defa Hazard'a 6 verdiniz. Tek topa vuramayan ve koşamayan Lukaku da 6'ydı üstelik..

Sevgili Murat,

Kapımın sana her zaman açık olduğunu biliyorsun. Gel bir gün konuşalım ve anlat bana, bu notları niçin veriyorsunuz?. Ne işe yarıyor?.

Ya da ben spor servisine geleyim. Tartışalım, bir çözüm bulalım ve bu işe yaramaz ayıp bitsin..

Öteki gazetelerde de durum aynen böyle Müdürüm. Ama beni kendi gazetem ilgilendiriyor.