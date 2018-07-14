Kardeşim Kemal, arada bana döndü. "Sonunda ne olacağını bile bile, merakla izliyorum" dedi.. "Ne güzel çekmişler.."

Film, Gökdelen.. Skyscraper. Aynen tercüme adı..

1974'te, Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway başta, 20'ye yakın süperstarın oynadığı Towering İnferno /Cehennem Kulesi diye bir film izlemiştik. "En İyi Film" dahil yığınla Oscar'a aday olmuş, dördünü de kazanmıştı. O zaman Hollywood'da böyle Yıldızlar Geçidi halinde facia filmleri çekme modası vardı.

O film bir Gökdelen'de çıkan yangını ve insanüstü mücadele eden itfaiyecileri anlatıyordu.

Bu Gökdelen de ayni çıkış noktasından.. Göğü sahiden delen bina Hong Kong'da.. 200 bilmem kaç kat. Yangın çıkartılıyor. Böyle filmlerin sıkı adamı Dwayne Johnson'ın karısı ve iki küçük çocuğu, yangın çıkan katın üstünde. Aşağı inemiyorlar.

Gerisini tahmin edersiniz..

Edersiniz de film gerçekten iyi çekilmiş.. Bir de bizim gibi 4 Boyutlu oynatan bir salonda iseniz hele..

4 boyutlu ne mi?.

yansıyor. Dört bir yana sallanıyor, şok düşüşler yaşıyor, bir yere dank diye çarpıyorsunuz. Fırtınayı, yağmuru hissediyorsunuz.

Yani hele de bu filmle yaşamaya değer bir deney!.