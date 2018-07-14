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HINCAL ULUÇ
14 Temmuz 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ezbere devam!.

Dün sabah Günaydın ekimizi açtım..
Gene , gene .. Efendim arkadaşlarıyla yemek yemiş de, foto muhabirlerine poz vermemek için kaçmış.. Hem de yıllardır resmi çıksın diye ölen Çağla kaçmış.. Ben de yedim..
Yahu yapmayın.. Bodrum üç eski mankenden ibaret değil.. Dünyanın tatil merkezi orası.. Ne ünlüler geliyor.. Ne hikayeler var orda..Çağla'yı, Süreyya'yı daha üç beş eskiyi kaç kere haber (!) yaptınız sezon başından beri.. Ben bakmaktan bıktım, siz yapmaktan bıkmadınız yahu!.
Hadi yazdığınız ilginç olsa, razıyım.. "Yemek yedi, gazetecilerden kaçtı.."

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