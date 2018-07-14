Dün sabah Günaydın ekimizi açtım..

Gene Bodrum, gene Çağla Şikel.. Efendim arkadaşlarıyla yemek yemiş de, foto muhabirlerine poz vermemek için kaçmış.. Hem de yıllardır resmi çıksın diye ölen Çağla kaçmış.. Ben de yedim..

Yahu yapmayın.. Bodrum üç eski mankenden ibaret değil.. Dünyanın tatil merkezi orası.. Ne ünlüler geliyor.. Ne hikayeler var orda..Çağla'yı, Süreyya'yı daha üç beş eskiyi kaç kere haber (!) yaptınız sezon başından beri.. Ben bakmaktan bıktım, siz yapmaktan bıkmadınız yahu!.

Hadi yazdığınız ilginç olsa, razıyım.. "Yemek yedi, gazetecilerden kaçtı.."