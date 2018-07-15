Bu hafta pazar neşemiz okur Murat Kuşcu'dan..

Eskilerden bir gün..

Ünlü bilim adamı Albert Einstein yağmurlu bir gecede pek bilmediği bir kasabada sokakta kalır. Telaşla sığınmak için yer ararken bir manastır görür, gider, kapıyı çalar.

İçeriden "Kim o" diye ses gelir.

Einstein "Benim.. Matematikçi ve Fizikçi Albert Einstein" der.

Bir rahibe kapıyı açar; "Buyrun" der.

Einstein "Gece yağmurda kaldım gidecek bir yerim yok Tanrı Misafiriyim beni bu gece ağırlar mısınız" diye sorar.

Rahibe gider baş rahibeye sorar. Baş Rahibe uygun görür. Hemen bir oda hazırlarlar.

Einstein odasında tam uykuya dalacakken kapısı çalar.

Kapıyı açar. Baş Rahibe içeri girer.

"Bakın Üstat" der, Baş rahibe.. "Biz seni Tanrı misafiri olarak kabul ettik.Bizim bir derdimiz var sen de o derdimize bir çözüm bul.." "Anlatın" der, Einstein..

Baş Rahibe başlar anlatmaya..

"Biz der burada 40 rahibeyiz ve bizim geceleri uyku problemimiz var uyuyamıyoruz!.".

Einstein "Siz şimdi gidin. Ben sabaha bir çözüm bulurum" diye kadını gönderir.

Sabah olunca Baş Rahibe "Üstat, buldun mu bakalım bizim derdimizin çaresini" diye çalar kapıyı gene..

Einstein eline bir kağıt kalem alır. Kağıda S L E E P / N İ G H T 0 1 2 3 4 / 5 6 7 8 9 yazar. (Türkçeleri Uyku ve Gece) ve rahibeye döner..

"Burada iki kelime var. İkincinin altından 1, ilkinin altından 2 rakam seçin" der.

Baş Rahibe ikinciden 6, ilkinden 3 ve 2'yi işaretler "632 oldu" der Einstein.

632'yi bir de tersten yazar. İkinci sayıyı ilkten çıkarır.

632 - 236 = 396.

Daha sonra bulduğu rakamı da ters çevirir. Bu defa ikisini toplar.

396 + 693 = 1089

Der ki "Siz burada 40 Rahibesiniz, yani sorun hepinizin. O zaman 40'la çarpalım.." 1089 x 40 = 43560 Einstein en başta şöyle kodlamıştı, harfleri..

S L E E P / N İ G H T 0 1 2 3 4 / 5 6 7 8 9 Bulduğu son sayının altına başta kodladığı harfleri yerleştirir ve..

"İşte sizin derdiniz bu" der?

4 3 5 6 0

Bu sayının altına, kodladığı harfleri siz yazın ve görün bakalım sorun neymiş.. Ne çıkacak?.

Bu arada.. Baş Rahibe hangi rakamları seçerse seçsin çözüm değişmeyecektir. Denemek isterseniz, serbestsiniz!.