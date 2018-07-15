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HINCAL ULUÇ
15 Temmuz 2018, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Son Sözleri

"O pisliği niye içiyorsun ? Bir gün seni öldürecek o!." Randy Rhodes (Ünlü Rock gitaristi. Şarkıcı ve yazarı arkadaşı, alkolik Ozzy Osborne'a bunları söyleyip vedalaşmış, bindiği uçak düşünce 26 yaşında ölmüştü.)

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