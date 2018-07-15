"O pisliği niye içiyorsun Ozzy? Bir gün seni öldürecek o!." Randy Rhodes (Ünlü Rock gitaristi. Şarkıcı ve söz yazarı arkadaşı, alkolik Ozzy Osborne'a bunları söyleyip vedalaşmış, bindiği uçak düşünce 26 yaşında ölmüştü.)
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